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Новость дня Общество

Выбираем «Бренд года-2024» в Калужской области. Голосование началось

В среду, 4 сентября, газета «Комсомольская правда – Калуга» начинает голосование в рамках ежегодной премии «Бренд года-2024». В этом году вручение народной премии будет проходить в 18-й раз. 
12:02 сегодня
0 270
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За это время премия стала символом народного признания и успеха компании.

Приглашаем всех принять участие в голосовании. Ведь именно вы – наши читатели - определяете его победителей.

Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.

Заполните анкету по ссылке: Бренд года-2024 и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере.

Голосование продлится до 30 сентября.

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Лента комментариев
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ILR

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dva

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ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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2 1378
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

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Tomer Savoia

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VGA

как же они бесят

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Геннадич

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5 1862
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

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