Выбираем «Бренд года-2024» в Калужской области. Голосование началось

В среду, 4 сентября, газета «Комсомольская правда – Калуга» начинает голосование в рамках ежегодной премии «Бренд года-2024». В этом году вручение народной премии будет проходить в 18-й раз.

За это время премия стала символом народного признания и успеха компании.

Приглашаем всех принять участие в голосовании. Ведь именно вы – наши читатели - определяете его победителей.

Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.

Заполните анкету по ссылке: Бренд года-2024 и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере.

Голосование продлится до 30 сентября.