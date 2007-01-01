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Общество

В Калуге назначен новый начальник управления соцзащиты

Дмитрий Ивьев
11:09 сегодня
0 768
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Им стала Людмила Бабай, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее она была заместителем начальника и и.о. руководителя.

Денисов назвал ее грамотным специалистом, который знает ситуацию изнутри.

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Лента комментариев
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