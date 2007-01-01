«Калугапутьмаш» развивает производство

Завод «Калугапутьмаш» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», СТМ) реализует программу, связанную с совершенствованием процесса сборки снегоуборочного поезда ПСС-2П. На заводе завершены работы по организации сборки машины «под одной крышей». Первый собранный в новых условиях поезд позволил оценить сокращение затрат на снабжение и логистику.

Изначально головной и промежуточные вагоны поезда собирали в разных цехах. Изменение технологических и логистических потоков производства позволило организовать процесс в пределах одной площадки.

Процесс организован таким образом, что комплектующие из механообрабатывающего производства поступают напрямую в сборочное на конкретные рабочие места минуя склад.

— Задача состояла в том, чтобы правильно организовать работу, обеспечить максимальную эффективность при минимуме затрат. Всё это для того, чтобы решить одну простейшую по своей постановке задачу: каждого рабочего цеха обеспечить фронтом работ с условием максимально эффективного выполнения текущих заданий. По окончании первого этапа нынешней машины, высвобождённый персонал приступает к работе над следующей машиной. Можно сказать, что в определённом смысле действует принцип конвейера, — ​говорит начальник сборочного комплекса Дмитрий Раковский.

Кроме того, в цехе оборудована площадка для размещения заготовки на следующую машину. Экономия ресурсов на снабжении и логистике позволяет на треть сократить такт выпуска.

— Развитие производства снегоуборочных поездов имеет для завода большое стратегическое значение, так как этот вид техники составляет весомую долю выпускаемой заводом продукции. По планам до конца года мы должны отгрузить ещё три таких поезда. Реализованные изменения позволят вовремя сдать продукцию заказчику, — ​отметил Дмитрий Раковский.

Процесс трансформации производства на этом не останавливается, а ведётся непрерывно, позволяя накапливать бесценный опыт для развития предприятия.

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