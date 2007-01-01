Ко Дню города Калуга получила яркий и необычный подарок от представителей промышленности и экономики

27 августа взглядам калужан предстал обновлённый памятник паровозу в сквере в честь 50‑летия ВЛКСМ.

Реставрация была проведена совместными силами предприятий Группы Синара: ​Газэнергобанка, заводов «Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш» и Благотворительного фонда Синара.

Работы стали итогом благотворительной инициативы и продолжили традицию социальной ответственности бизнеса, которую поддерживает Группа Синара.

Паровоз Л‑3540 «Лебедь» был собран в середине 50‑х годов в Ворошиловграде, ныне Луганске. Сегодня это символ промышленного наследия, который благодаря силам специалистов предприятий получил новую жизнь и теперь украшает центр города.

Работы по благоустройству проведены и на территории вокруг памятника — ​во вторник волонтёры, представители компании и городской администрации высадили здесь туи.

— С каждым годом Калуга преображается, при этом не теряя свои исторические традиции и красоту. Уверена, что обновлённый сквер станет любимым местом для прогулок горожан, а памятник напомнит жителям о промышленных достижениях родного края, — ​сказала председатель правления Газэнергобанка Елена Жукова, поздравляя калужан с грядущим Днём города.

К поздравлениям присоединился первый заместитель городского головы, начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Серяков:

— От имени городской управы и всех калужан хочу поблагодарить группу компаний «Синара» за этот великолепный подарок, — ​отметил Александр Альбертович. — ​Получилось ярко, заметно, очень достойно, я уверен, что это место станет точкой притяжения для калужан разного возраста.

Я убеждён, что, если вот так вместе мы будем подходить к решению важных городских вопросов, обязательно всё у нас получится. Благодарю вас и приглашаю калужан активно участвовать в таких акциях.