Ко Дню города Калуга получила яркий и необычный подарок от представителей промышленности и экономики
Реставрация была проведена совместными силами предприятий Группы Синара: Газэнергобанка, заводов «Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш» и Благотворительного фонда Синара.
Работы стали итогом благотворительной инициативы и продолжили традицию социальной ответственности бизнеса, которую поддерживает Группа Синара.
Паровоз Л‑3540 «Лебедь» был собран в середине 50‑х годов в Ворошиловграде, ныне Луганске. Сегодня это символ промышленного наследия, который благодаря силам специалистов предприятий получил новую жизнь и теперь украшает центр города.
Работы по благоустройству проведены и на территории вокруг памятника — во вторник волонтёры, представители компании и городской администрации высадили здесь туи.
— С каждым годом Калуга преображается, при этом не теряя свои исторические традиции и красоту. Уверена, что обновлённый сквер станет любимым местом для прогулок горожан, а памятник напомнит жителям о промышленных достижениях родного края, — сказала председатель правления Газэнергобанка Елена Жукова, поздравляя калужан с грядущим Днём города.
К поздравлениям присоединился первый заместитель городского головы, начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Серяков:
— От имени городской управы и всех калужан хочу поблагодарить группу компаний «Синара» за этот великолепный подарок, — отметил Александр Альбертович. — Получилось ярко, заметно, очень достойно, я уверен, что это место станет точкой притяжения для калужан разного возраста.
Я убеждён, что, если вот так вместе мы будем подходить к решению важных городских вопросов, обязательно всё у нас получится. Благодарю вас и приглашаю калужан активно участвовать в таких акциях.
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