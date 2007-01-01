Калужские врачи оказали помощь трем тысячам жителей Первомайска

Медики вернулись из командировки в этот луганский город, рассказали 4 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

От Калужской области туда ездили невролог, эндокринолог, врач функциональной диагностики, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, хирург, оториноларинголог, операционная медицинская сестра, медицинская сестра перевязочной и медицинская сестра-анестезист.

Плановое лечение прошли 1 998 пациентов, экстренная помощь оказана 1 177 людям.