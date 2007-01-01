В Калуге определили победителей соревнований по спортивному программированию

Участники соперничали в дисциплине «Продуктивное программирование», рассказали 3 сентября в региональном Минспорта.

В соревнованиях участвовали девять команд из восьми регионов. За три дня они должны были разработать продукт, который может стать агрегатором информации и услуг для автотуристов.

По условию мобильная и web-платформы должны помогать планировать маршруты, организовывать туры и оплачивать все необходимые услуги в одном месте.

Победителем стала команда INNOстранные специалисты из Татарстана.

Второе место у «Компаса» из Брянской область, на третьей позиции оказалась команда из Тульской области «И так сойдет».