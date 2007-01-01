Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова спела в Калуге на день города. Многие калужане ждали выступления артистки.
На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что выступление обошлось в 1,2 миллиона рублей. Всю эту сумму оплатили спонсоры.
Также городской голова уточнил, что переговоры с продюсером певицы проводили заранее, так как она сейчас популярна.
- Совсем юные девочки подпевали, уверен, все получили удовольствие, - отметил Денисов.
А вы были на выступлении Татьяны Куртуковой? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша