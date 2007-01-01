Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей

Фото с личной страницы Татьяны Куртуковой во "ВКонтакте"

Фото с личной страницы Татьяны Куртуковой во "ВКонтакте"

Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова спела в Калуге на день города. Многие калужане ждали выступления артистки.

На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что выступление обошлось в 1,2 миллиона рублей. Всю эту сумму оплатили спонсоры.

Также городской голова уточнил, что переговоры с продюсером певицы проводили заранее, так как она сейчас популярна.

- Совсем юные девочки подпевали, уверен, все получили удовольствие, - отметил Денисов.

А вы были на выступлении Татьяны Куртуковой? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях.