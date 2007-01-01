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Новость дня Общество

Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей

Софья Фирсова
15:21 сегодня
0 1060
Фото с личной страницы Татьяны Куртуковой во "ВКонтакте"
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Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова спела в Калуге на день города. Многие калужане ждали выступления артистки.

На еженедельной планерке городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что выступление обошлось в 1,2 миллиона рублей. Всю эту сумму оплатили спонсоры.

Также городской голова уточнил, что переговоры с продюсером певицы проводили заранее, так как она сейчас популярна.

- Совсем юные девочки подпевали, уверен, все получили удовольствие, - отметил Денисов.

А вы были на выступлении Татьяны Куртуковой? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

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Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

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Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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RudeBoy

Зажрался народ.

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RudeBoy

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2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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