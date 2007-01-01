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Общество

Калужане смогут участвовать в национальной премии «Патриот-2024»

Уже начался отбор претендентов, рассказали 3 сентября в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
14:20 сегодня
0 242
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Всего будут представлены 11 номинаций, среди которых «Семейные ценности», «Патриот года», «Образование» и другие.

Победителей выберут эксперты. Также организаторы учтут народное голосование.

Заявки принимают до конца сентября. Финал пройдет 10 декабря в Москве.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 сегодня
2 794
harier

Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
15:13 сегодня
2 4002
VGA

К 1 апреля доделают?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
12:59 сегодня
2 4002
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 1282
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 523
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 1282
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 1282
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
11:59 сегодня
1 1094
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
Общество
3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:58 сегодня
3 7866
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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