Калужане смогут участвовать в национальной премии «Патриот-2024»
Уже начался отбор претендентов, рассказали 3 сентября в правительстве области.
Всего будут представлены 11 номинаций, среди которых «Семейные ценности», «Патриот года», «Образование» и другие.
Победителей выберут эксперты. Также организаторы учтут народное голосование.
Заявки принимают до конца сентября. Финал пройдет 10 декабря в Москве.
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