«ЛизаАлерт» просит автомобилистов Калужской области поискать пропавшего на записи регистраторов

Мужчина пропал 27 августа.

Как мы сообщали ранее, в Калуге жителей просят помочь найти пропавшего пенсионера.

Поисковики «ЛизыАлерт» обратились к водителям Калужской области, которые могли проезжать по маршрутам г.Козельск- д.Оптина пустынь,г. Козельск- г.Сосенский Козельского р-на, Калужской обл 27.08.24 с 07:00 до 00:00.

Если на записи вашего видеорегистратора зафиксировано передвижение пропавшего дедушки, сообщите информацию по номеру круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Ольге 89208730902.