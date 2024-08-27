«ЛизаАлерт» просит автомобилистов Калужской области поискать пропавшего на записи регистраторов
Мужчина пропал 27 августа.
Как мы сообщали ранее, в Калуге жителей просят помочь найти пропавшего пенсионера.
Поисковики «ЛизыАлерт» обратились к водителям Калужской области, которые могли проезжать по маршрутам г.Козельск- д.Оптина пустынь,г. Козельск- г.Сосенский Козельского р-на, Калужской обл 27.08.24 с 07:00 до 00:00.
Если на записи вашего видеорегистратора зафиксировано передвижение пропавшего дедушки, сообщите информацию по номеру круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Ольге 89208730902.
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