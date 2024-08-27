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Новость дня Общество

«ЛизаАлерт» просит автомобилистов Калужской области поискать пропавшего на записи регистраторов

Мужчина пропал 27 августа.
Софья Фирсова
12:43 сегодня
0 230
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Как мы сообщали ранее, в Калуге жителей просят помочь найти пропавшего пенсионера.

Поисковики «ЛизыАлерт» обратились к водителям Калужской области, которые могли проезжать по маршрутам г.Козельск- д.Оптина пустынь,г. Козельск- г.Сосенский Козельского р-на, Калужской обл 27.08.24 с 07:00 до 00:00.

Если на записи вашего видеорегистратора зафиксировано передвижение пропавшего дедушки, сообщите информацию по номеру круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Ольге 89208730902.

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Лента комментариев
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К 1 апреля доделают?

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Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
12:59 сегодня
1 1088
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 367
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 267
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 367
RudeBoy

Зажрался народ.

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12:19 сегодня
3 367
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 267
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

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11:59 сегодня
1 838
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

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3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:58 сегодня
3 7744
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:05 сегодня
3 7744
нико

что ты несешь?

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