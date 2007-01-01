В калужской школе прошел «Урок мужества»

В понедельник, 2 сентября, в школе №13 его провел участник программы «Время героев», полковник Александр Шляпников, рассказали в пресс-службе правительства.

Он поделился с детьми впечатлениями о программе.

Шляпников призвал юных слушателей создавать семьи.

Напомним, участники программы «Время героев» стажируются в Калужской области под руководством губернатора Владислава Шапши. По итогам работы они будут защищать свои проекты.