В калужской школе прошел «Урок мужества»
В понедельник, 2 сентября, в школе №13 его провел участник программы «Время героев», полковник Александр Шляпников, рассказали в пресс-службе правительства.
Он поделился с детьми впечатлениями о программе.
Шляпников призвал юных слушателей создавать семьи.
Напомним, участники программы «Время героев» стажируются в Калужской области под руководством губернатора Владислава Шапши. По итогам работы они будут защищать свои проекты.
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