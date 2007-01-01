На фотоловушку в заповеднике «Калужские засеки» попала косуля

Красивое животное подошло к камере вплотную.

На фотоловушки калужского заповедника часто попадают разные животные. На этот раз мы можем полюбоваться на самого маленького представителя семейства оленьих - косулю.

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала, что косулям необходимо всегда быть настороже, чтобы обезопасить себя и вовремя заметить опасность.

Именно поэтому у косуль такие подвижные ушки, они все время прислушиваются, принюхиваются и оглядываются по сторонам. Если животное почувствует что-то неладное, то сразу же срывается с места и убегает длинными прыжками.