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Новость дня Общество

На фотоловушку в заповеднике «Калужские засеки» попала косуля

Красивое животное подошло к камере вплотную.
Софья Фирсова
09:31 сегодня
0 303
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На фотоловушки калужского заповедника часто попадают разные животные. На этот раз мы можем полюбоваться на самого маленького представителя семейства оленьих - косулю.

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала, что косулям необходимо всегда быть настороже, чтобы обезопасить себя и вовремя заметить опасность.

Именно поэтому у косуль такие подвижные ушки, они все время прислушиваются, принюхиваются и оглядываются по сторонам. Если животное почувствует что-то неладное, то сразу же срывается с места и убегает длинными прыжками.

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Лента комментариев
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Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
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Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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RudeBoy

Зажрался народ.

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RudeBoy

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mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

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3 7744
нико

что ты несешь?

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