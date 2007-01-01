Мемориальные доски погибшим военным открыли в Калужской области

Они появились в Хвастовичском районе в понедельник, 2 сентября, рассказали в пресс-службе правительства.

На здании Пеневичской школы появилась доска Александра Кирюткина, погибшего в сентябре прошлого года в возрасте 33 лет.

В Подбужской школе увековечили память Андрея Соколова. Он был мобилизован на СВО и погиб в 27 лет в начале 2024-го.