Мемориальные доски погибшим военным открыли в Калужской области
Они появились в Хвастовичском районе в понедельник, 2 сентября, рассказали в пресс-службе правительства.
На здании Пеневичской школы появилась доска Александра Кирюткина, погибшего в сентябре прошлого года в возрасте 33 лет.
В Подбужской школе увековечили память Андрея Соколова. Он был мобилизован на СВО и погиб в 27 лет в начале 2024-го.
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