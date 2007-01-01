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В Калужской области пропала 67-летняя женщина

Софья Фирсова
08:47 сегодня
0 391
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В поселке Мятлево Износковского района Калужской области пропала Надежда Климова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Предположительно, она была одета в халат и тапки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 112. Необходима помощь добровольцев.

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Лента комментариев
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Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 367
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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2 267
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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RudeBoy

Зажрался народ.

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RudeBoy

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mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

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Калужские школьные автобусы для детей.🤪

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нико

что ты несешь?

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