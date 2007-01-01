В Калужской области пропала 67-летняя женщина

В поселке Мятлево Износковского района Калужской области пропала Надежда Климова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост женщины 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Предположительно, она была одета в халат и тапки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 112. Необходима помощь добровольцев.