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Калужский аэропорт открыл прямой авиарейс в Турцию

Софья Фирсова
17:01 сегодня
0 1258
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Первый рейс запланирован на 27 октября. Продажа билетов уже началась.

Время полета составит 5 часов 15 минут.

До этого до Турции из Калуги можно было добраться с пересадкой в Минеральных водах или в Санкт-Петербурге.

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