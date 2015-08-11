В Калуге открылась новая школа, построенная при участии Сбера

Торжественное открытие учебного заведения состоялось 2 сентября

В Калужской области состоялось торжественное открытие общеобразовательной школы, рассчитанной на 1125 учебных мест. Участие в мероприятии приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка Андрей Ручай, генеральный директор ООО «ПроШкола», исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области:

«Для жителей самого космического микрорайона областной столицы долгожданный день. Впервые за его 30-летнюю историю здесь появилась школа. Одна из самых современных и больших в регионе. А значит, у микрорайона хорошие перспективы для развития. Это вторая школа в нашей области, построенная с использованием механизма концессии. Благодарен Правительству РФ, ВЭБ.РФ, Сберу за поддержку проекта».

Стоимость создания школы – 2,4 млрд рублей, из них 2 млрд рублей – внебюджетные инвестиции, в том числе 1,8 млрд – выделенные Сбером в рамках госпрограммы «Развитие образования». Программа предусматривает реализацию проектов по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. Концессионером проекта выступила ООО «ПроШкола» – дочерняя структура ВЭБ.РФ.

Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер является ключевым финансовым партнером по проектам строительства школ в рамках государственной программы «Развитие образования». Одна из ее целей – создание новой образовательной инфраструктуры и внедрение передовых методик обучения. В сотрудничестве с Правительством Калужской области и группой компаний «ПроШкола» мы уже добились значимых результатов в этом направлении, реализовав ряд важных проектов. Так, в прошлом году мы открыли новую школу в г. Обнинске на 1144 места. До конца 2024 года будут построены новые школы на 806 мест на Правобережье и на 1000 мест в Людиново. Таким образом, на всей территории работы Среднерусского банка Сбербанка – Московской области и девяти ближайших регионов – с нашей поддержкой уже построено три объекта образования, еще четыре школы будут запущены в 2025 году. Мы понимаем, что качество образования в том числе зависит от условий, в которых обучаются дети, поэтому максимально поддерживаем появление в регионах современных и технологичных школ».

В новом здании – учебные классы, спортзалы, актовый зал, комплекс лабораторий и студии для внеурочной деятельности – всего 52 учебных помещения. В соответствии с разработанной концепцией школа будет иметь инженерно-технологическую направленность. В учебном заведении будет открыт первый в регионе космический класс с изучением таких программ как «Основы моделирования», «История отечественной космонавтики и авиации», «Основы картографии Вселенной».

Алиса Денисова, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ:

«ВЭБ.РФ в партнерстве со Сбером инвестирует в развитие современной образовательной инфраструктуры в 23 регионах страны. Школа на Байконурской — уже второй наш совместный проект с Правительством Калужской области. Мы не просто строим здания, мы создаем качественную образовательную среду, школа на Байконурской — яркий пример передового подхода к организации и оформлению школьных пространств. У учебного заведения есть своя айдентика, свой логотип, слоган и фирменный стиль, которые соответствуют названию школы «Через знания к звездам» и отражают достижения региона в научно-технической сфере».

На базе школы будет функционировать технологический профиль, деятельность которого осуществляется в рамках договоров о ранней предпрофессиональной подготовке с ведущими вузами и предприятиями области, в том числе с Калужским турбинным заводом, который курирует школу. Для дальнейшего профессионального самоопределения школьников совместно с заводом будут запущены дополнительные общеразвивающие программы: технологии машино- и турбиностроения; механика и автоматизация производственных процессов; технические измерения; чертеж-язык техники; черчение в компас; технологии умных и др. Также планируется проведение экскурсий по производству. Благодаря такому сотрудничеству ребята ещё в школе познакомятся с инженерными профессиями, освоят первоначальные знания о производстве в своём регионе и смогут осознанно выбрать дальнейший профессиональный путь.