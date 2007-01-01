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Общество

Геннадий Новосельцев поздравил учеников обновлённой школы в селе Дворцы с Днём знаний

В селе Дворцы Дзержинского района, в обновлённой после капитального ремонта школе, прошла праздничная линейка, посвящённая началу нового учебного года.
16:05 сегодня
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В торжестве принял участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. 

– Дорогие первоклассники, желаю вам новых друзей и хороших оценок, - обратился к ребятам Геннадий Новосельцев. - Тем, кто выпускается в этом году - удачи в выборе жизненного пути. Очень радостно, что сегодня мы празднуем День знаний в обновлённой школе. В своё время партия «Единая Россия» инициировала проект по капремонту школ, который поддержал Президент и который реализуется по всей стране, включая наш регион. Хочу поблагодарить руководство школы и района за огромные усилия, приложенные для того, чтобы попасть в эту программу и воплотить проект в жизнь. Благодаря этому, сегодня мы видим замечательные результаты труда строителей. Хочу пожелать преподавателям благодарных учеников и родителей и попросить всех присутствующих любить своих учителей. С праздником, дорогие друзья! 

После торжественной линейки Геннадий Новосельцев оценил качество ремонта образовательного учреждения и пообщался с учениками и преподавателями. Работы в Дворцовской школе велись в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Ремонт учебного заведения входил в число наказов избирателей и был внесён в Народную программу партии «Единая Россия». 

Сделать начало учебного года по настоящему праздничным многим семьям области помогли депутаты регионального парламента. В августе, в рамках ежегодной акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу», парламентарии вручили подарки детям с особенностями здоровья и школьникам из семей военнослужащих - участников СВО. Также школьные принадлежности получили многие многодетные и малообеспеченные семьи. 

В этом году особое внимание было уделено детям, которые вынужденно покинули свои родные дома в курском приграничье.  Более 800 жителей Курской области нашли временный приют в нашем регионе, многие из них приехали с детьми. Для маленьких курян были приобретены ранцы и канцелярские наборы. По индивидуальным заявкам покупали и, даже шили по конкретным размерам, одежду. Геннадий Новосельцев отметил, что деньги на эти вещи собрала команда областного парламента. - Часть средств была выделена депутатами фракции партии «Единая Россия». Коллеги, сердечно благодарю!

 

Существенную помощь в этом году получили все многодетные семьи региона, вне зависимости от нуждаемости. Каждому школьнику полагается 5 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы. Заявление на получение выплаты многодетные семьи могут подать до 15 декабря включительно.

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