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Общество

Геннадий Новосельцев: Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев поздравил школьников с началом учебного года.
12:35 сегодня
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Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые родители и учителя!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября - яркий и волнующий день для учеников – особенно тех, которые впервые переступают порог школы, - а также для родителей, педагогов и всех, кто открыт новым знаниям.

Школьные годы – время развития способностей, общения и дружбы, смелых надежд и перспектив. Полученные знания обязательно пригодятся в будущем, придадут уверенности и помогут добиться успеха.

В Калужской области созданы все условия для получения качественного образования, занятий научно-познавательной и творческой деятельностью. Ежегодно открываются современные учебные заведения, большое внимание уделяется ремонту, модернизации и оснащению школ.

Многие калужские выпускники добиваются высоких баллов по результатам итоговых испытаний. В этом огромная заслуга педагогов - опытных, ответственных, искренне любящих школу и своих учеников. Дорогие учителя! Благодарю вас за большой труд и терпение, увлеченность и энергию.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения,  продуктивного учебного года и успехов!

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