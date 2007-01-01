Калужская область оказалась на 43 месте рейтинга высоких зарплат

В лидерах по оплате труда – дальневосточные регионы.

В понедельник, 2 сентября, РИА «Новости» опубликовало большое исследование зарплат в стране. Эксперты оценили долю тех, кто зарабатывает в регионе выше среднероссийской получки.

По этому показателю в лидерах Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область.

К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе доля тех, кто получает зарплату выше среднего по стране – 65,8%. А каждый четвертый житель этого региона получает в два раза больше среднего по стране.

Москва в этом рейтинге занимает шестое место. Больше среднероссийского тут получают 45,7% населения, а в два раза выше среднероссийского зарплата у 16% москвичей.

Калужская область оказалась в этом рейтинге на 43 месте. Выше среднестатистического россиянина у нас зарабатывают 21,5% жителей региона, а в два раза выше – всего 6 процентов калужан.

А вот самые низкие показатели у Чечни и Ингушетии. Там выше среднего по стране платят всего 6,7 и 6,6 процента населения соответственно, а в два раза выше средней зарплаты по стране в каждом регионе получают всего 1,6% жителей.