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Калужан предупредили о высокой пожарной опасности

Софья Фирсова
11:07 сегодня
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Она будет сохраняться с 3 по 7 сентября из-за высокой температуры воздуха.

В МЧС напомнили, что в период пожарной опасности нельзя заезжать в хвойные леса.

Также запрещено разводить костры.

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