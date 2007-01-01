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«Мираторг» поздравил 1250 детей сотрудников с первым для них Днём знаний

Компания «Мираторг» ко Дню знаний вручила 1250 наборов первоклассника детям сотрудников, которые впервые идут в школу в 2024 году.
11:22 сегодня
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Поздравление первоклассников – одна из добрых многолетних традиций компании. Тетрадки, ручки, карандаши, альбомы и прочие полезные канцелярские принадлежности ежегодно получают дети сотрудников во всех регионах присутствия.

Ключевые мощности «Мираторга» по растениеводству, овощеводству, производству комбикормов, животноводству и мясопереработке располагаются в Белгородской, Брянской, Курской, Калининградской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Компания создаёт современные и комфортные условия труда для 43 тысяч сотрудников, помогает развивать инфраструктуру для жизни и работы молодежи и специалистов на селе, формирует фонд служебного жилья для привлечения квалифицированных кадров в регионы.

«Забота о сотрудниках и их детях – это важная часть культуры компании. Проявляя внимание к столь значимому событию для каждой семьи, как первый поход ребёнка в школу, мы хотим не только обеспечить ребят необходимыми канцелярскими принадлежностями, но и подарить праздник и настроить их на новые открытия и успехи», – прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг».

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