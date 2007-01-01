Бастрыкин обратил внимание на нарушение жилищных прав сироты в Калужской области

К председателю СК России через социальные сети «обратилась сирота из Калужской области, являющаяся многодетной матерью.

Женщина сообщила, что более десяти лет состоит в очереди на получение жилья, однако до сих пор вопрос не решается. Заявительница с семьей живет в съемной квартире.

По данному факту области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Константину Василевичу доложить о ее предварительных и окончательных результатах.