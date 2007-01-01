Бастрыкин обратил внимание на нарушение жилищных прав сироты в Калужской области
Женщина сообщила, что более десяти лет состоит в очереди на получение жилья, однако до сих пор вопрос не решается. Заявительница с семьей живет в съемной квартире.
По данному факту области организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Константину Василевичу доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
"Честно говоря, мы рады, что результаты нашего опроса в телеграм-канале разошлись с тем, что мы увидели на улицах любимого города" . А что Вы такого увидели, даже по фото видно, что фотограф старался подобрать ракурс, чтобы в него попало побольше людей, что совсем не удалось сделать. Сколько в Калуге, около 400000 человек живёт, на фотографиях особенно около Театра жалкая толпа тех, кому весело, когда его область обстреливают, а совсем рядом захвачена врагом....