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Общество

Бастрыкин обратил внимание на нарушение жилищных прав сироты в Калужской области

К председателю СК России через социальные сети «обратилась сирота из Калужской области, являющаяся многодетной матерью.
Михаил Тырин
16:22 сегодня
0 250
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Женщина сообщила, что более десяти лет состоит в очереди на получение жилья, однако до сих пор вопрос не решается. Заявительница с семьей живет в съемной квартире.

По данному факту области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Константину Василевичу доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

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Н.Влюбчивый

Городская Диспетчерская общественного транспорта от калужских бездельников.

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Проезд 35 рублей.
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Alexandr Seva

Обожаю язык чиновников. Ответить на вопрос не отвечая. Так какая сумма то гражданин Денисов? Я такую певицу в принципе не слышал. Кто ее выбирал? И думаю как раз таки в районе "двушки" она получила, потому как для них это обычные деньги как для нас 30к рублей

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Сколько полезных, и столь необходимых сейчас вещей, можно было бы отправить на фронт, вместо этого балагана, и никому не нужных плясок, в который вбухали миллионы.

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Kapustochka

Хорошие были мероприятия. Особенно классно сделали фестиваль около гостиных рядов, который на несколько дней.

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Потрачено

"Честно говоря, мы рады, что результаты нашего опроса в телеграм-канале разошлись с тем, что мы увидели на улицах любимого города" . А что Вы такого увидели, даже по фото видно, что фотограф старался подобрать ракурс, чтобы в него попало побольше людей, что совсем не удалось сделать. Сколько в Калуге, около 400000 человек живёт, на фотографиях особенно около Театра жалкая толпа тех, кому весело, когда его область обстреливают, а совсем рядом захвачена врагом.

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andrey3559

Еще турынинский въезд раширить.

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В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую
20:47 31.08
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VGA

2023 года, если кто не помнит, когда надо было все сделать.

...
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В Калуге открыли движение по Синим мостам
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Pro Fun

это юмор такой?

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И закрыть на год Тарутинскую?

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18:36 31.08
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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