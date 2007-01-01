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Общество

В Калуге открылся Центр подготовки граждан к военной службе

Накануне Дня города, 31 августа, его посетил губернатор Владислав Шапша
Михаил Тырин
13:07 сегодня
0 274
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Желающие могут либо заключить контракт с Минобороны, либо пройти недельный курс военной подготовки.

В него включены основы тактической и огневой подготовки, а также обучение навыков работы с БПЛА, плюс тактическая медицина.

«События, которые сейчас происходят в Курске, Белгороде, укрепляют желание наших мужчин встать на защиту Родины. Мы должны помочь парням подготовиться к выполнению воинского долга», — отметил глава региона. 

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общество.
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Лента комментариев
andrey3559

Еще турынинский въезд раширить.

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2023 года, если кто не помнит, когда надо было все сделать.

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Pro Fun

это юмор такой?

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elisei

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geroi-nashego-vremeni

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ILR

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19:37 30.08
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ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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