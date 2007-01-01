В Калуге открылся Центр подготовки граждан к военной службе

Накануне Дня города, 31 августа, его посетил губернатор Владислав Шапша

Желающие могут либо заключить контракт с Минобороны, либо пройти недельный курс военной подготовки.

В него включены основы тактической и огневой подготовки, а также обучение навыков работы с БПЛА, плюс тактическая медицина.

«События, которые сейчас происходят в Курске, Белгороде, укрепляют желание наших мужчин встать на защиту Родины. Мы должны помочь парням подготовиться к выполнению воинского долга», — отметил глава региона.