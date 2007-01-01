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Крупная строительная компания расширяет штат сотрудников

16:00 сегодня
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Мы строим

«Дом Мечты» — строительная компания полного цикла. С 2014 года занимаемся индивидуальным строительством частных домов и коттеджей под ключ. На данный момент построено более 400 объектов в Калуге и области.

О нас в цифрах

  • 10 лет на рынке строительства загородных домов
  • 400 + реализованных проектов
  • 36 постоянных клиентов
  • 48+ тысяч квадратных метров построено
  • 90 сотрудников в штате
  • 7 наград получено

КАЛУГА

  • менеджер по продажам домов от застройщика, ЗП от 100 000 руб.
  • дизайнер расширение штата, с опытом, ЗП 50 000–70 000 руб.
  • архитектор, расширение  штата, с опытом, ЗП 55 000–65 000 руб.
  • контент-менеджер, ЗП 40 000–60 000 руб.
  • прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.
  • технадзор, расширение штата, ЗП 60 000–80 000 руб.
  • HR‑менеджер, расширение штата,  ЗП от 50 000 руб.
  • главный бухгалтер, ЗП 70 000 руб.

ОБНИНСК

  • менеджер по продажам загородных домов, ЗП от 100 000 руб.
  • прораб с бригадой,  ЗП от 100 000 руб.
  • руководитель отдела продаж, ЗП от 90 000 руб.
  • менеджер по аренде расширение штата, ЗП от 60 000 руб.

ТУЛА

  • руководитель филиала, ЗП от 130 000 руб.
  • прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.

ОДИНЦОВО

  • руководитель филиала, ЗП от 150 000 руб.

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10 (2-й эт.)

+7 (920) 887-06-65, +7 (910) 510-80-54

Доммечты40.рф

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