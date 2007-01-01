Крупная строительная компания расширяет штат сотрудников
Мы строим
«Дом Мечты» — строительная компания полного цикла. С 2014 года занимаемся индивидуальным строительством частных домов и коттеджей под ключ. На данный момент построено более 400 объектов в Калуге и области.
О нас в цифрах
- 10 лет на рынке строительства загородных домов
- 400 + реализованных проектов
- 36 постоянных клиентов
- 48+ тысяч квадратных метров построено
- 90 сотрудников в штате
- 7 наград получено
КАЛУГА
- менеджер по продажам домов от застройщика, ЗП от 100 000 руб.
- дизайнер расширение штата, с опытом, ЗП 50 000–70 000 руб.
- архитектор, расширение штата, с опытом, ЗП 55 000–65 000 руб.
- контент-менеджер, ЗП 40 000–60 000 руб.
- прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.
- технадзор, расширение штата, ЗП 60 000–80 000 руб.
- HR‑менеджер, расширение штата, ЗП от 50 000 руб.
- главный бухгалтер, ЗП 70 000 руб.
ОБНИНСК
- менеджер по продажам загородных домов, ЗП от 100 000 руб.
- прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.
- руководитель отдела продаж, ЗП от 90 000 руб.
- менеджер по аренде расширение штата, ЗП от 60 000 руб.
ТУЛА
- руководитель филиала, ЗП от 130 000 руб.
- прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.
ОДИНЦОВО
- руководитель филиала, ЗП от 150 000 руб.
г. Обнинск, ул. Энгельса, 10 (2-й эт.)
+7 (920) 887-06-65, +7 (910) 510-80-54
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