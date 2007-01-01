В Калуге появился новый заместитель городского головы

Эту должность совмещенную с должностью начальника управления делами занял Кирилл Гуров, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ранее Гуров руководил ЦУР Калужской области.

- Благодарю Кирилла за отличную работу. Под его руководством четыре года назад одним из первых в России создавался ЦУР Калужской области. Все это время он остается в числе лучших в стране, - заявил Шапша. - Накоплен богатый опыт работы с сообщениями жителей. Уверен, на новой должности он обязательно пригодится Кириллу, и в своей работе городские власти станут более открытыми и восприимчивыми к нуждам калужан.