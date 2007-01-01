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Новость дня Общество

В Калуге появился новый заместитель городского головы

Эту должность совмещенную с должностью начальника управления делами занял Кирилл Гуров, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
15:28 сегодня
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Ранее Гуров руководил ЦУР Калужской области.

- Благодарю Кирилла за отличную работу. Под его руководством четыре года назад одним из первых в России создавался ЦУР Калужской области. Все это время он остается в числе лучших в стране, - заявил Шапша. - Накоплен богатый опыт работы с сообщениями жителей. Уверен, на новой должности он обязательно пригодится Кириллу, и в своей работе городские власти станут более открытыми и восприимчивыми к нуждам калужан.

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Лента комментариев
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
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Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
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2 17176
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
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ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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14:07 сегодня
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mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

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Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 сегодня
4 1477
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 сегодня
4 1477
Bungee

Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:14 сегодня
4 1477
Webster

Никогда не верьте телеграм-каналу "Мэш". Это "жёлтый" ресурс, многократно замеченный в фейках. "Мэш" и "враньё" давно стали синонимами.

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Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
12:46 сегодня
1 3919
mrTJohn

Никогда ещё всё не шло так по плану как сейчас.

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Четыре беспилотника сбили в Калуге
11:56 сегодня
3 5110
shurup

Ничего!

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Авто и транспорт
Опубликована схема движения после открытия Синих мостов в Калуге
11:53 сегодня
3 4431
Потрачено

Шёл третий год защиты интересов русских на Донбасе...

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Четыре беспилотника сбили в Калуге
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3 5110
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