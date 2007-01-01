Калужане жалуются на остановившуюся стройку школы

Фото с улицы Комфортной опубликовала 29 августа местная жительница.

- Прошел месяц, ничего не изменилось, работников на площадке так и не было. Просто брошенная стройка, - написала калужанка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- Процесс возведения здания школы на несколько сотен мест очень сложный. К сожалению, подрядчику непросто ежедневно поддерживать высокие темпы работ. Стройка школы на Комфортной продолжается, подрядчик ведет работу и старается ускорить её по всем направлениям. В августе строители продолжали заниматься фундаментом здания. К концу года строительство продвинется вперед, а в следующем году будет завершено.