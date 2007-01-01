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Общество

Калужане жалуются на остановившуюся стройку школы

Фото с улицы Комфортной опубликовала 29 августа местная жительница.
Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
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- Прошел месяц, ничего не изменилось, работников на площадке так и не было. Просто брошенная стройка, - написала калужанка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- Процесс возведения здания школы на несколько сотен мест очень сложный. К сожалению, подрядчику непросто ежедневно поддерживать высокие темпы работ. Стройка школы на Комфортной продолжается, подрядчик ведет работу и старается ускорить её по всем направлениям. В августе строители продолжали заниматься фундаментом здания. К концу года строительство продвинется вперед, а в следующем году будет завершено.

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