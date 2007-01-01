«35‑й Механический завод»: 80 лет истории и обеспечение энергосистемы страны

Как калужское предприятие стало надёжным партнёром федеральных проектов ПАО «Газпром».

В далёком 1948 году в Калуге на базе 35-го авторемонтного завода ЦУКАС ВС СССР заработал цех по ремонту техники для нужд аэродромного строительства. Спустя почти 80 лет специфика производства изменилась, предприятие получило звучное название «35-й Механический завод».

Калужское научно-­производственное предприятие уже без малого 20 лет разрабатывает и создаёт оборудование для нефтегазовой отрасли промышленности нашей страны. Производство занимает площадь 40 000 квадратных метров, на нём используется современное технологическое оборудование.

Главный партнёр и заказчик калужан — ​ПАО «Газпром». Всё, что рабочие создают в цехах 35-го Механического завода, используется этой крупной российской компанией как при добыче, так и во время транспортировки, при организации подземного хранения нефти, газа и газового конденсата.

Для Министерства обороны

За многие десятилетия работы заводчане успешно разрабатывали и осваивали специфику производства различных изделий. Так, в октябре 1963 года тогда ещё 35-й ремонтно-­механический завод был передан в ведение Министерства обороны. Тогда на территории предприятия в промышленной зоне проложили дорогу, появилась асфальтированная площадка в 4000 квадратных метров, к заводу была подведена железнодорожная ветка.

Оборудование тоже изменилось: в цехах смонтировали мостовые краны, на открытых площадках — ​козловые краны грузоподъёмностью 10 тонн. Механический цех получил тяжёлые станки.

Тогда в кратчайшие сроки предприятие освоило выпуск козловых кранов грузоподъемностью 10 т, кранов башенных и грузопассажирских подъёмников.

Новые возможности

Ещё через два года, в 1965-м, на заводе началась вторая очередь реконструкции, когда построили цеха по ремонту кранов на пневмоходу и автогрейдеров, по ремонту дизельных двигателей, механический и заготовительный, а также цех по производству гнутых профилей, оснащённый 800-тонным прессом.

После чего в цехе металлоконструкций на площади более 5000 квадратных метров стали выпускать более 150 башенных кранов в год.

Тот период стал знаковым и для социальной сферы. Для сотрудников калужского предприятия построили 19 жилых домов. Так образовался заводской городок с детским комбинатом «Звездочка», спортивным залом, детским техническим клубом, домом быта, кухней, столовой, актовым залом. При заводе создали 4 садоводческих и 3 гаражных кооператива.

Курс на газодобывающую промышленность

В 2006 году на базе завода создано ООО «Механический завод № 35», основным направлением производства стал выпуск продукции для газотранспортной и газодобывающей промышленности. Производимые новые виды изделий успешно работают на объектах ПАО «Газпром».

С тех пор сотрудничество калужан с крупной федеральной компанией не прекращается. На заводе изготавливают сложные металлические конструкции, вспомогательное оборудование для ГПА различной мощности, станционное основное технологическое оборудование и прочее. Вся продукция задействована в крупных проектах «Газпрома» на территории России и стран СНГ.

В 2011 году на предприятии дали старт самому современному направлению деятельности компании — ​производству сосудов, работающих под высоким давлением. Для этого закупили особое оборудование: кромкофрезерный станок XBJ‑90, четырёхвалковую гидравлическую листогибочную машину, сварочные колонны и многое другое. Всё это позволило успешно освоить и выпускать в необходимом объёме высококачественное и востребованное на рынке оборудование.

Надёжные партнёры

О функциональности и качестве изделий калужского предприятия не понаслышке знают профессионалы отрасли. Количество партнёров 35-го Механического завода растёт.

Главными стратегическими партнёрами калужан на сегодня являются крупные предприятия-­изготовители газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных установок и компрессорного оборудования: АО «РЭП Холдинг», г. Санкт-­Петербург; АО «КМПО», г. Казань; АО «ОДК-Газовые турбины», г. Рыбинск; ПАО «Казанькомпрессормаш», г. Казань.

В последние годы идут регулярные поставки технологического оборудования для масштабных инвестиционных проектов ПАО «Газпром»: «Обустройство Бованёнковского НГКМ», «Ковыктинского НГКМ», «Чаяндинского НГКМ», «Заполярного НГКМ», «Расширение Пунгинского ПХГ», «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская», «Нефтеконденсатопровод Уренгой-­Пур-­Пэ», «МГ Сила Сибири», «Удмуртский резервирующий комплекс», «Степновское ПХГ» и др.

Важен вклад каждого

На калужском заводе неустанно трудятся для поддержания и развития энергосистемы Российской Федерации. Условия для рабочих становятся комфортнее. Так, на заводе прошла реорганизация, введена новая система оплаты и мотивации труда. Развиваются и внедряются принципы организации рабочего места и бережливого производства.

Многие сотрудники задействованы в проектах по модернизации, перепланировке, оценке и испытанию новых видов оборудования. Пожалуй, главный производственный принцип: здесь каждый сотрудник важен и значим. Все люди трудятся ради общей задачи, вклад любого человека существенен ради общего отличного результата. Это и есть основа современного высокоорганизованного производства.

Калуге 635 лет!

С Днём рождения любимого города, калужане!

Сегодня общий праздник для всех жителей города и области — День рождения Калуги. Кем бы мы ни были, где бы ни работали, сколько бы лет нам ни было — всех нас объединяет крепкая и искренняя любовь к родному городу. Судьба каждого из нас связана с Калугой. Кто-то здесь родился и провёл счастливое детство, кто-то встретил здесь беззаботные студенческие годы, кто-то реализовался на любимой работе, а для кого-то наш город стал местом судьбоносной встречи. Кем бы мы ни стали и где бы мы ни были, наш город навсегда останется в нашем сердце! Все мы гордимся историей малой родины, современными достижениями и искренне верим в её большое будущее. Пусть растёт и процветает Калуга! Пусть наш город будет местом для счастливых встреч и радостных событий, местом, где осуществляются мечты и оправдываются все надежды. Желаю жителям достатка и благополучия, успехов в труде и уюта в доме! Пусть Калуга становится краше, наши дети растут в комфорте, учатся в современных школах, а пенсионеры чувствуют поддержку и заботу. Пусть результаты наших с вами трудов прославляют дорогой сердцу город!

С Днём города, земляки!

С наилучшими пожеланиями, генеральный директор

ООО «НПП «35-й Механический завод»

Андрей Викторович КАТКОВ.