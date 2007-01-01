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Люди – наше главное богатство

Дмитрий Ивьев
14:05 сегодня
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Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили дипломы и подарки заслуженным работникам города Калуги. Всего награды получили 42 калужанина: работники образовательных учреждений, сотрудники спортивных школ и библиотек, медицинских учреждений, работники калужских предприятий, представители бизнеса и строительства.

- Уже завтра наш любимый город будет отмечать свой 653-й день рождения. Накануне Дня города мы традиционно чествуем самых достойных и заслуженных калужан, вносящих личный вклад в развитие Калуги. Среди удостоенных звания «Заслуженный работник» представители самых важных сфер деятельности, без которых невозможна наша жизнь – строительство, промышленность, здравоохранение, образование, социальная сфера, культура и спорт. Наш город растёт, развивается, становится всё более комфортным: строятся новые жилые дома, школы и детские сады, ведётся реконструкция важных инфраструктурных объектов. Благодарю вас за ваш ответственный труд, успехи и достижения, вы являетесь достойным примером для окружающих. Желаю здоровья, благополучия, мира и добра, а нашему любимому городу – развития, процветания, и в то же время сохранения своей самобытности и прекрасных традиций! – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. 

Награждённых поздравили руководители города и председатель Совета старейшин, Почётный гражданин Калуги и области Николай Алмазов.

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