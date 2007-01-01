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«Мираторг» предлагает 1500 вакансий переехавшим жителям Курского приграничья

 «Мираторг», один из крупнейших работодателей в АПК страны, предлагает эвакуированным из приграничья жителям Курской области 1500 вакансий в регионах присутствия компании. Первые заявки на трудоустройство поступили из пунктов временного размещения граждан.
12:29 сегодня
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«Мираторг» – один из ведущих производителей продуктов питания в России. Компания создала специальную систему производства, позволяющую самостоятельно обеспечить все этапы создания конечного продукта: от производства сырья и кормов для животных до розничной продажи в торговых сетях, в том числе, в собственных супермаркетах и бургерных.

В компании работает более 43 тысяч сотрудников, из них порядка 8 тысяч – в Курской области.

В сложившихся непростых обстоятельствах в регионе компания продолжает оказывать помощь местным жителям. С первых дней обеспечивает продовольствием пункты временного размещения и принимает участие в формировании сборных гуманитарных грузов для пострадавших. Ещё одна задача, которую решает «Мираторг» – трудоустройство вынужденных покинуть свои дома курян.

На сегодняшний день компания предлагает порядка 1500 офисных и производственных вакансий в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Московской, Калининградской областях, а также же в Ставропольском крае.

Помимо трудоустройства со стабильной достойной заработной платой пострадавших обеспечивают корпоративным жильём или компенсируют затраты на аренду квартиры, организуют обучение по рабочей специальности и предоставляют все корпоративные льготы. Социальная политика компании включает ряд программ, в том числе – доставку, бесплатное питание для ряда предприятий, скидки на продукцию в фирменных супермаркетах, мотивирующие программы дополнительных льгот за выслугу лет и другие.

«Сейчас людям как никогда важно чувствовать заботу, видеть помощь и поддержку. Вопрос трудоустройства среди эвакуированных – очень острый и часто требует индивидуального подхода, ведь многие покидали дома без документов и трудовых книжек. В этом случае мы готовы предложить вакансии по договорам внешнего совместительства. Масштаб проектов, которые реализует компания, позволяет давать широкий спектр возможностей при трудоустройстве: как вернуться в свою профессиональную сферу, так и сменить кардинально направление работы и развиваться в новом», – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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