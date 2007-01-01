В Калуге продолжают пытаться распространить фейки об атаке беспилотников

На этот раз дроны «упали на аэропорт».

Как мы уже писали, в пятницу, 30 августа, в Калуге сбили четыре беспилотника и после этой атаки нам в чат-бот обратной связи пришло фейковое сообщение о якобы пострадавшем от осколков.

Примерно в это же время аноним сообщил, что якобы обломки БПЛА упали на аэропорт Калуги «и есть разрушения».

Это сообщение так же вызвало сомнения в истинности, так как поверхностная проверка показала, что аэропорт работает в обычном режиме. К примеру, рейс в Ереван, вылет которого запланирован сегодня на 14:20, судя по данным перевозчика, отправится по расписанию и на него все еще можно приобрести билеты.

А только что нам пришло подтверждение фейковости информации и от представителя аэропорта. Там все в порядке, никаких обломков никаких беспилотников на него не падали. Воздушная гавань Калуги работает в обычном режиме. Единственное – ночью объявлялся план «Ковер», но так как ночных рейсов не было, он никак на работу аэропорта не повлиял.