КАДВИ: движение, опыт, интеллект

Вот уже 58 лет в Калужской области действует одно из самых крупных и высокотехнологичных производств региона и машиностроительной отрасли — завод «Калужский двигатель».

Завод КАДВИ, дата основания которого — 21 сентября 1966 года, вошёл в историю отечественного двигателестроения как первое предприятие, наладившее серийный выпуск надёжных газотурбинных двигателей и силовых установок наземного применения. Так была выполнена стратегическая задача по развитию оборонного комплекса страны в части внедрения передовых авиационных технологий в массовое производство наземных технических средств.

Сегодня малоразмерные газотурбинные двигатели (ГТД) производства КАДВИ успешно применяются в составе большинства зенитно-­ракетных комплексов и средств ПВО Российской Армии. Служат бдительной и верной защитой неба Родины. «Бриллиантом в оправе из брони» называют маршевый ГТД, которым оснащён танк Т‑80. Именно он наделил боевую машину легендарной манёвренностью и высокими скоростными качествами. Практически по всем техническим параметрам силовая установка танка Т‑80 превосходит иностранных конкурентов, а по совокупности показателей боевой эффективности он признан одним из лучших в мире.

Внедрение инновационных конструктивных и инженерных решений неизменно составляет основу развития предприятия. Технологии ОПК стали основой газотурбинной энергетической продукции гражданского назначения. Сегодня газотурбинные электростанции КАДВИ мощностью 100, 200 и 800 кВт успешно работают в нефтегазовых компаниях страны, на объектах ЖКХ, обеспечивая потребителя электроэнергией и теплом. Особенно они востребованы на северных форпостах России, работают в жёстких климатических условиях Крайнего Севера. ГТЭС КАДВИ легко запускается при минус ​50 градусах и работает без сбоев, при этом выход на полную мощность происходит через 60 секунд после запуска.

Ещё одно направление работы предприятия — ​станкостроительное производство. К его развитию подтолкнула сама жизнь — ​необходимость модернизации существующего станочного парка и «заоблачные» цены у поставщиков оборудования. Сегодня КАДВИ уверенно обновляет и наделяет цифровым интеллектом свои станки. Производит оборудование в интересах заказчиков со всей страны, предоставляет услуги по пуско-­наладочным работам и обучению персонала. Здесь научились практически с нуля разрабатывать и производить металлорежущее, деревообрабатывающее, нестандартное, в том числе стендовое оборудование.

Не забывают на КАДВИ и об обычных потребителях. Производство садовой техники, мотоблоков сегодня уверенно расширяет не только номенклатуру изделий, но и географию их сбыта.

Впрочем, усилия предприятия не ограничиваются выпуском конкурентоспособной продукции и заботой о заказчиках. Забота о людях — ​как о заводчанах, так и об остальных жителях региона — ​находится в не меньшем приоритете.

За всю историю завод построил более 396 000 м2 жилья, школы, детские сады, различные объекты городской инфраструктуры.

Детские сады «Солнышко», «Ёлочка», «Лесная сказка», «Родничок», «Алые паруса», «Забава». Школы в микрорайоне Терепец и на улице Врубовой. Кардиологический корпус «Сосновая роща», хирургический корпус БСМП, поликлиника № 6. Пионерский лагерь «Звёздный», профилакторий «Звёздный и многое другое. Всё это сделали калужские моторостроители. Вклад завода в строительство и развитие города огромен. Сегодня все объекты социальной инфраструктуры переданы в муниципальную собственность и продолжают достойно служить людям.

Накануне 653-летия Калуги и традиционного Дня города ПАО «КАДВИ» является ключевым градообразующим предприятием, надёжной опорой региональной экономики и вносит достойный и весомый вклад в процветание Калужской земли.

Уважаемые калужане! Дорогие друзья!

Вот и ещё один день рождения отмечает наш славный город. И порой кажется, что, чем старше он становится, тем моложе, свежее и ярче выглядит.

И это истинное чудо обуславливают старания ваших рук, огонь ваших сердец и сила любви к нашей милой Калуге.

Мы все вносим свой вклад в её процветание. И те, кто работает за станками, и те, кто облагораживает облик домов и улиц, а также те, кто учит, лечит, помогает землякам, — ​всех не перечислить.

В любимый калужанами праздник — ​День города — ​от лица работников «КАДВИ» поздравляю вас и желаю нам всем, чтобы цветущая Калуга всегда радовала нас, чтобы праздничная музыка звучала в наших сердцах и обязательно под мирным небом, чтобы свет вдохновлённых глаз освещал наш общий путь в будущее благословенной Калужской земли.

С наилучшими пожеланиями,

генеральный директор ПАО «КАДВИ» Евгений ГАЛЫНСКИЙ.