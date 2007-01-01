В рамках фестиваля «Бумажное сердце» ОБФ провела I научно-методологическую конференцию на тему «ЦБП: обучение, развитие и укрепление кадрового потенциала»

24 августа Компания ОБФ, один из ведущих игроков на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции, провела в Калужской области I научно-методологическую конференцию на тему «ЦБП: обучение, развитие и укрепление кадрового потенциала».

Мероприятие прошло в рамках III отраслевого Фестиваля «Бумажное сердце». Конференцию провел руководитель Компании ОБФ Дмитрий Дулькин.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Григорий Гусев, вице-президент РАО «Бумпром» Алла Хмель, директор проектов департамента развития корпоративного бизнеса ПАО «Сбербанк» Алла Сбитнева, руководитель регионального центра компетенций Калужской области Иван Широков, а также представители СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», экспертного отраслевого сообщества и образовательных учреждений из различных регионов страны.

В ходе заседания было отмечено, что на нехватку персонала жалуются 2/3 предприятий. От 40 до 60% компаний хотели бы существенно нарастить кадровый состав, но при безработице около 3% взять специалистов просто неоткуда. Сложная ситуация с кадрами отмечается в различных отраслях промышленности, и ЦБП здесь не исключение. По словам Григория Гусева, в отрасли не хватает около 2-х миллионов специалистов, причем 1,5 миллиона из них – люди рабочих специальностей. На уровне государства эту проблему решают, в том числе, с помощью национальных проектов таких, как «Профессионалитет».

«Вопрос необходимости подготовки квалифицированных кадров высвечен и артикулирован в этом нацпроекте. Это говорит о том, что данная тема для государства является приоритетной и внимание к решению этой задачи высочайшее. Но здесь необходима синергия. Должны сработать три составляющие: госполитика, образование и предприятия. Когда они совместно сотрудничают, то результат обязательно будет», - отметил Григорий Гусев.

Национальный проект «Профессионалитет» позволил начать модернизацию материально-технической базы колледжей и техникумов по стране. Уже есть положительные примеры. Среди них – Новодвинский индустриальный техникум. В ходе конференции директор этого образовательного учреждения Наталья Тарасова рассказала про реализацию нацпроекта на площадке ее учреждения.

«Проект направлен на перезагрузку. Под его реализацию было привлечено 192 миллиона рублей. Благодаря этому у нас появились современные лаборатории, цифровые образовательные контенты, представляющие собой электронные версии учебных материалов, курсов, учебников, видеоуроков, интерактивных заданий, которые могут быть использованы для обучения. Также были созданы образовательные программы под запрос работодателя. Кроме того, мы увеличили практическую подготовку студентов до 80% и сократили сроки обучения по некоторым профессиям без снижения качества образования. В наш кластер входит 12 колледжей и техникумов, сейчас мы ведем работу, которая в дальнейшем позволит студентам из этих образовательных учреждений приезжать к нам и заниматься на нашем оборудовании», – рассказала Наталья Тарасова.

Сегодня государство отчетливо обозначает важность подготовки специалистов рабочих профессий. Кроме реализации нацпроектов увеличивается количество бюджетных мест в вузах и в средних профессиональных образовательных учреждениях, которые готовят кадры, в том числе и для ЦБП. Так, если в 2020 году в профильные техникумы и училища на бюджет могло поступить 320 человек, то уже в 2023 эта цифра выросла до 1320. Но несмотря на то, что места есть, число желающих, которые на них претендуют, невелико. Одна из основных причин – низкий престиж профессии. Наглядный пример – Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ). В рамках конференции было отмечено, что в прошлом году на кафедру целлюлозно-бумажных и химических производств здесь было подано 2 заявления на бюджет, в этом году это число выросло до 6, но этого количества недостаточно, чтобы закрыть потребности предприятий ЦБП в кадрах. Здесь под вопрос ставится само существование кафедры.

«Раньше подготовку кадров для ЦБП осуществляло 9 вузов, теперь их осталось только 7, удивительно, что выпал из обоймы первый лесной вуз страны - Санкт-Петербургская лесотехническая академия, которая не имеет сегодня отраслевой кафедры. В 2017 году ее объединили из-за отсутствия преподавательского состава. При этом хочу отметить, что средний возраст педагогов на этой объединённой кафедре – 72 года. С чем мы сегодня столкнулись: некого учить, некому учить и не на чем учить», – отметила Наталья Щербак, заведующий кафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств, ВШЕНиТ, САФУ.

Вопросами кадров сегодня занимаются не только государственные структуры и образовательные институты, но и бизнес-сектор. Такая совместная работа приносит свои результаты. Так, к примеру, в Калужской области удалось возродить специализированное учебное заведение, занимающееся, в том числе, подготовкой специалистов для ЦБП.

«Совместно с правительством Калужской области и администрацией Дзержинского района мы проделали очень большую работу: восстановили и запустили образовательную программу подготовки технологов бумажников в техникуме в Кондрово. 1 сентября он уже начнет работать. Студенты будут получать корпоративную стипендию», – рассказал Дмитрий Дулькин.

Если новых специалистов пока взять негде, то нужно более качественно использовать труд тех, кто уже работает в компании. Это тоже обсудили в рамках конференции. По словам Ивана Широкова, в условиях острого дефицита кадров персонал превратился в главный актив промышленных предприятий. Внедрение бережливого производства может стать ключом к решению этого вопроса.

«Внедрение бережливого производства в ряде случаев позволяет высвободить часть сотрудников и снизить нагрузку на оставшихся. Кроме того, зачастую работник устраивается на предприятие, и он не заинтересован в его развитии, он приходит получать деньги. Обладая компетенциями бережливого производства, ситуация меняется, он начинает чувствовать свою сопричастность, формируется ответственность за результат. Людей необходимо этому учить. Здорово, если это будет внедряться в профессиональных образовательных учреждениях», – отметил Иван Широков.

Среди инструментов, направленных на решение вопроса дефицита кадров, представитель Сбербанка Алла Сбитнева, выделила наставничество. Эта практика, распространенная в советское время, сейчас активно возрождается.

«Важно не только набрать специалистов, но и удержать. По статистике 1/3 сотрудников, пришедших на работу, увольняется в первый год. Среди причин коллегии называют заработную плату. Но я с этим не соглашусь. Проводимые исследования говорят о том, что зарплата не стоит в ТОПе-5 причин. Людям необходима грамотная адаптация. Для вновь пришедшего сотрудника – это всегда стресс. Мы в компании запустили пилотный проект по наставничеству. По истечении 3-х месяцев мы поняли, что наш новичок - клиентский менеджер – зарабатывает больше, чем тот, который работает без наставника. Наш пилот оказался успешным, и мы посмотрели на роль наставника в другом ключе», - подчеркнула Алла Сбитнева.

Кроме того, в рамках научной конференции предприятия отрасли – Компания ОБФ, SFT Group, ПЦБК – поделились опытом, рассказав о своих кейсах по привлечению кадров. Представители организаций обсудили успешные практики, стратегии взаимодействия с учебными заведениями, которые способствуют формированию резерва и укреплению человеческого капитала в отрасли.

«Государство предпринимает шаги, направленные на решение вопроса дефицита кадров, однако ответственность лежит и на бизнесе. Мы должны активно участвовать в поисках решений, делиться успешными наработками, адаптируя их к условиям нашей отрасли. Обсуждение примеров практической реализации образовательных программ, стажировок и повышения квалификации поможет нам не только выявить потребности рынка, но и предложить конкретные действия, способствующие улучшению ситуации. Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Действительно неограниченные перспективы открывает только сложение сил. Думаю, что все, кто работает в ЦБП понимают важность такого взаимодействия, – подчеркнул Дмитрий Дулькин. – Конференция стала настоящей дискуссионной площадкой отраслевого сообщества. По ее итогам будет разработана дорожная карта, которая станет основой для реализации проектов, направленных на решение вопроса кадрового дефицита в ЦБП.»