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Наш город и его ТЮЗ

11:11 сегодня
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Калуга с каждым днём обретает черты того места, где хочется жить, где сбываются мечты, где реализуются самые смелые планы. Возможность жить и творить на Калужской земле становится завидным жребием, когда вложишь свой труд, свою душу в проекты и начинания, в задумки, кажущиеся для ­кого-то нелепой выдумкой, безосновательной фантазией…

Воплощать фантазии в жизнь — ​работа Калужского театра юного зрителя. ТЮЗу очень к лицу его название. Он действительно очень калужский. Для театра это большая удача — ​работать в таком уголке России, в динамично развивающемся регионе, с одной стороны, и в древнем историческом культурном центре, с другой. Театр юного зрителя сам остаётся юным, и с течением времени это вряд ли изменится. Ведь в нашем областном центре энергично и неу­станно создаётся атмосфера творчества — ​благая среда самых разных энтузиастов в самых разных идеях и проектах.

Александр Николаев — ​нынешний директор и художественный руководитель Калужского ТЮЗа — недавно принял участие в IV Вахтанговском фестивале театральных менеджеров. На этом представительном форуме он нашёл подтверждение важности деятельности, которую осуществляет наш ТЮЗ.

Одной из главных задач фестиваля стало не только обучение, но и поиск путей создания общего культурного пространства, выявления новых смыслов, новых путей объединения и гармонизации театральной деятельности, — ​отметил Александр Геннадьевич. — ​Тематическая широта такой деятельности выражается ныне ярким девизом: «Театр в России — ​больше, чем театр». И в нашем городе, конечно, тоже. ТЮЗ старается решить именно эту задачу — ​создание культурного пространства.

В детском мире, для которого работает детский театр, ты каждый раз должен доказывать своё право быть собеседником своей аудитории. Нынешний Театр юного зрителя объединяет людей, живущих светлой надеждой ​пробудить в наших с вами детях подлинную любовь к культуре. Начиная от русских народных сказок и продолжая «Грозой» и «Пиковой дамой», «Майской ночью» и «Вишнёвым садом», спектаклями о Великой Отечественной и ироничными историями о дне сегодняшнем. Выбор зависит от каждого конкретного зрителя. И чем раньше этот выбор будет сделан, тем разностороннее вырастет личность из вчерашних малышей и школьников.

Сегодня ТЮЗ нацелен на «перезагрузку». Стать современным и понятным для молодёжи, но не утратить публику, живущую старыми традициями, — ​вот рецепт того положения вещей, когда театральная сцена станет гармоничным элементом культурной жизни. Спектакли последнего времени — ​«Маленький принц» А. де Сент-­Экзюпери, «Дорогая Памела» Г. Горина, «Маленькие трагедии» А. Пушкина — говорят зрителю о многом, они дают возможность любить театр и нуждаться в нём. На пороге своего юбилейного 60‑го театрального сезона Калужский ТЮЗ неустанно продолжает искать своё, отведённое ему судьбой место. Именно в таком месте люди самого разного возраста получают возможность постигать удивительную науку жизни через образы, чувства и эмоции, через животворное искусство сцены.

Сергей Гришунов, член Союза журналистов России, заслуженный работник города Калуги. Фото автора.

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