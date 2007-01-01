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Ремонт детских садов на контроле у депутатов

Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
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Члены комиссии Гордумы по контролю за ремонтом образовательных учреждений проверили ход ремонтных работ в детских садах «Журавушка», «Малинка» и «Анютины глазки».

Ремонт детского сада «Журавушка» завершён и оплачен. В пяти группах выполнены работы по ремонту полов, замене окон и дверей. Отремонтирована стяжка, уложен новый линолеум, установлено 19 дверей и 21 новый оконный блок.

В детском саду «Малинка» проведён ремонт кровли. Демонтировано старое кровельное покрытие, отремонтированы вентканалы, залита бетонная стяжка, уложен пеностекольный щебень и два слоя гидроизоляции. Установлено 16 аэраторов и ограждения на парапетах, на все вентканалы установлены зонты из листовой стали. Ведутся работы по устранению последствий залитий.

Капитальный ремонт кровли детского сада «Анютины глазки» отстаёт от графика. Профлист на крыше 1 и 2 корпусов уложен на 100%, осталось уложить пеностекло.  Профлист для крыши 3 корпуса оплачен и прибудет ориентировочно 6 сентября. Старый утеплитель демонтирован, его вывоз ожидается  30 августа. Тогда же планируется начать укладку пеностекольногого щебня. Ведутся работы по ремонту внутренних помещений после залитий.   

- Депутатами Гордумы на ремонт детских садов было выделено 20 миллионов рублей. Сегодня мы провели повторную проверку и оценили результаты ремонтных работ. Двумя объектами мы остались довольны, по детскому саду «Анютины глазки» были некоторые вопросы, подрядчик обещал устранить все недоработки. Пока все работы не будут завершены в полном объёме и подписаны акты приёмки, работа подрядных организаций оплачена не будет, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. 

- Работы по ремонту кровли в детсаду «Малинка» выполнены качественно, без нареканий. В настоящее время подрядчик устраняет последствия залитий. В детсаду «Анютины глазки» работы выполнены на 70%. Два корпуса будут готовы ко 2 сентября, ремонт кровли третьего корпуса завершится к 20 сентября. В детсаду «Журавушка» работы выполнены качественно и в срок. Благодарю коллективы детских садов: часть работ по текущему ремонту выполнена силами воспитателей, также большое внимание уделяется озеленению и украшению прилегающей территории, – отметила председатель комиссии, депутат Гордумы Татьяна Коняхина.

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