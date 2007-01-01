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Добрые дела

16:13 сегодня
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В рамках соглашения о социальном партнерстве генеральный директор Эндохирургического Центра Ольга Мешканцова и первый заместитель городского головы г. Калуги Александр Серяков поздравили с Днем военного врача участницу Великой Отечественной войны, ветерана медицинской службы, почетного гражданина города Калуги, единственного участника освобождения Калуги, дожившего до наших дней - Пелагею Сергеевну Королеву.

Социальное партнерство органов власти и представителей бизнеса позволяет не только решать различные задачи по благоустройству города, но и бережно относиться к истории, хранить память о подвигах предков, помогать тем, кто частью этой истории является.  

День военного медика в России отмечается 28 августа. В этот день чествуют и тех, кто сегодня выполняет свой долг в зонах вооруженных конфликтов, и, конечно же, ветеранов службы.  

Пелагея Сергеевна прошла Великую Отечественную войну от Тулы до Кенигсберга. Уже на второй день войны она была призвана на фронт и все 1418 дней неустанно оказывала первую медицинскую помощь раненым, на своих хрупких плечах выносила бойцов Красной армии с поля боя.

В июле 1945 года Пелагея Сергеевна вернулась в родную деревню Устиновка Ферзиковского района, где продолжила работать медицинской сестрой.

Пелагея Сергеевна и сегодня встретила гостей в своем родном доме в Устиновке, рассказала о военном пути, поделилась переживаниями и мыслями о будущем.   

«Я горжусь своими предками, что добрый след оставили во мне!», - подчеркнула Пелагея Сергеевна, обращаясь к гостям.  Поблагодарила за внимание и подарки. А в завершение встречи пригласила на свой 104-й день рождения.

Обещали быть.

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