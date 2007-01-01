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Общество

Мобильные пункты вакцинации заработают в Калуге

Прививку от гриппа в них можно будет сделать 31 августа, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
0 392
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У Дома быта на улице Кирова медики будут дежурить с 9:00 до 15:00.

На улице Братьев Луканиных, 7 пациентов ждут с 9:00 до 14:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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здравоохранение вакцинация
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Лента комментариев
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Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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