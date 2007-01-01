Мобильные пункты вакцинации заработают в Калуге

Прививку от гриппа в них можно будет сделать 31 августа, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

У Дома быта на улице Кирова медики будут дежурить с 9:00 до 15:00.

На улице Братьев Луканиных, 7 пациентов ждут с 9:00 до 14:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.