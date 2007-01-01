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Компания HAYAT: производство бумажных изделий международного уровня в Калужской области

15:50 сегодня
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Современные условия труда и всесторонняя поддержка сотрудников, - на заводе компании HAYAT в Калужской области открыты вакансии.

Калужская область крайне благоприятна для ведения бизнеса, вот почему в нашем регионе регулярно открываются новые производства. Так, в особой экономической зоне «Калуга» с 2021 года работает современное предприятие «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС».

Продукция на пяти континентах

Калужский завод — это часть большой международной компании HAYAT, основанной в 1987 году в Турции.

Международная компания HAYAT — 16 брендов, которые производятся на 24 заводах в 8 странах, продукция, которая экспортируется более чем в 100 стран на пяти континентах.

Завод «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» в Калужской области был запущен в декабре 2021 года. Его производственные мощности составляют 70 000 тонн в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из 100% целлюлозы в России, выпускающим в совокупности до 210 000 тонн изделий в год.

В штате предприятия 614 человек, которые создают для российского потребителя бумажные полотенца, туалетную бумагу, салфетки, бумажные платочки под брендами Papia и Familia.

К слову, здесь же создают продукцию Focus для пользования вне дома: ее доставляют в самолеты, поезда, медучреждения, рестораны и отели.

Кроме того, HAYAT поставляет сырье – бумагу-основу на другие предприятия, выпускающие бумажную продукцию.

Престижно, надежно, комфортно

Трудно переоценить влияние такого крупного завода на экономику региона. Компания мирового уровня создала в регионе более 800 рабочих мест, привнесла более 10 миллиардов рублей инвестиций.

Работать на современном предприятии - престижно, надежно и комфортно.

Завод в Калуге – это технологичное производство с установленным современным оборудованием, при этом условия работы сотрудников на производстве постоянно улучшаются.

Компания предоставляет качественную спецодежду и обувь. На предприятии предусмотрено обслуживание полного цикла: хранение, стирка и уход за спецодеждой, замена изношенных комплектов на новые, ремонт и подбор размеров. Таким образом, сотрудники отрабатывают свою смену, не беспокоясь о подготовке к новому рабочему дню.

Для сотрудников рабочих специальностей организован сменный график работы на предприятии, у офисных работников стандартная пятидневка.

Компанией организована бесплатная доставка на предприятие служебным транспортом из крупных городов Калужской области.

На заводе есть современная столовая с бесплатными комплексными обедами для всех сотрудников. Периодически на заводе проводятся дни национальной кухни: турецкой, татарской, русской. Сменные сотрудники получают бесплатные дополнительные полдники в рабочую смену. Для сотрудников оборудованы комнаты отдыха, где можно провести 10-15 минут в тишине с чашкой чая или кофе.

Всем сотрудникам компании предоставляется полис ДМС от компании. Также для каждого сотрудника доступны бесплатные профессиональные консультации по программе поддержки сотрудников (психологические, юридические, финансовые, горячая линия и т.п.)

Социальная поддержка, премии и праздники

Помимо комфортных условий HAYAT обеспечивает конкурентный уровень оплаты труда, полный социальный пакет и систему материальных поощрений работников.

"Мы создаем все необходимые условия для профессионального роста и всестороннего развития наших сотрудников, постоянно оказывая им поддержку и предоставляя возможности для обучения и повышения квалификации", - отмечает директор по персоналу HAYAT в России Генуль Рахимова Челик.

На заводе внедрена программа наставничества и адаптации новых сотрудников. Для рабочего персонала действует разрядная система, благодаря которой сотрудники имеют возможность получать доплаты за профессиональную квалификацию.

Компания предоставляет различные бенефиты всем сотрудникам: ежеквартально набор фирменной продукции HAYAT бесплатно, «продуктовая» карта ежегодно, подарки и выплаты сотрудникам к праздникам, выплаты в связи с юбилейным стажем работы в компании (каждые пять лет работы).

Ежегодно в HAYAT проводится конкурс рационализаторских предложений, в рамках которого любой сотрудник может представить свою производственную инициативу. За лучшие конкурсные работы победители конкурса получают премии и ценные подарки.

Социальная поддержка и внимание к семьям сотрудников - одно из проявлений заботы международной компании о своем коллективе: подарки детям сотрудников к Новому году, выплаты на детей к 1 сентября, предоставление беспроцентного займа работникам предприятия.

Однако не только работой живет коллектив завода. Регулярно организуются корпоративные мероприятия, которые позволяют коллегам пообщаться в неформальной обстановке и укрепить командный дух. Особенно любим хаятовцами День Семьи, на котором собираются сотрудники со своими семьями, а для детей устраивают развлекательную программу.

Забота об экологии

Предприятие «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» — это прежде всего ответственность за результаты своего труда и отсутствие вреда для окружающего мира. Компания разработала и следует особым экологическим программам, которые полностью отвечают мировым стандартам безопасности.

Эко-стратегия включает: эффективное использование природных ресурсов, управление отходами и снижение воздействия заводов компании на окружающую среду. Производство бумаги санитарно-гигиенического назначения экологично и не наносит вреда окружающей среде региона.

Созидательная деятельность не чужда международной компании. Так, в июне 2024 года в «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» был проведен Месяц экологии. В рамках которого на территории завода работники посадили яблони, также сотрудники проверили свои знания и подали идеи внедрения экологических проектов на заводе, участвовали в экотуре «Чистая вода».

Директор калужского завода HAYAT Яшар Гюлоглу подчеркивает: “Наша основная цель заключается в том, чтобы стать надежным работодателем, который не только заботится о своих работниках, но и активно вносит вклад в процветание региона, способствуя улучшению благосостояния его жителей и созданию устойчивого будущего для всех."

Калужане могут присоединиться к команде предприятия, чтобы вместе заботиться о жизни и комфорте людей, создавая продукцию под международными брендами.

Твоя карьера в HAYAT

Завод «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» — это:

  • конкурентная заработная плата и система премирования;
  • бесплатное питание и проезд к месту работы;
  • безопасное рабочее место, качественная и удобная спецодежда;
  • комфортные условия труда, обустроенные комнаты отдыха;
  • современное технологичное оборудование;
  • горизонтальный и вертикальный карьерный рост с возможностью перевода в другую локацию по России.

Ты можешь стать частью команды прямо сейчас.

Предприятию требуются:

  • инженер по автоматизации,
  • ведущий специалист по охране труда,
  • инженер-технолог,
  • инженер производства,
  • ведущий специалист группы планирования сырья и материалов,
  • руководитель проектов по бережливому производству,
  • специалист по логистике,
  • руководитель отдела ВЭД,
  • бригадир участка упаковки,
  • оператор механизированных и автоматизированных складов (водитель погрузчика),
  • техник-электрик,
  • оператор производственной линии,
  • мастер группы по эксплуатации электрооборудования,
  • супервайзер склада сырья и бобин,
  • машинист бумагоделательной машины,
  • техник-механик,
  • техник-диагност ремонтно-механической группы,
  • грузчик на склад,
  • супервайзер склада готовой продукции.

https://kaluga.hh.ru/employer/1485682?hhtmFrom=employer

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