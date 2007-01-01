Цементум приглашает в свою команду
Мы не только поставляем материалы, но и разрабатываем комплексные технологические решения для гражданского, индустриального и дорожного строительства. Мы также активно развиваем «зеленые» технологии и серьезно относимся к вопросам экологии.
Наша производственная база включает в себя четыре цементных завода, три карьера по добыче нерудных материалов, завод по производству сухих строительных смесей и завод по производству ЖБИ. Мы непрерывно совершенствуем наши технологии в собственном Центре научных разработок. В штате компании — более 2200 человек.
Мы предлагаем:
- Одни из лучших мировых практик и инновационных технологий производства
- Гибкий социальный пакет (ДМС, фитнес, образование, путешествия)
- Конкурентная оплата труда
- Релокационный пакет для ряда вакансий (компенсация аренды и ипотеки жилья, поддержка при переезде)
- Разнообразные программы обучения и возможности профессионального роста
Наши ценности:
- Ответственность. Мы участвуем в реализации ряда национальных проектов в сфере гражданского и инфраструктурного строительства, поддерживаем и запускаем социально значимые проекты во всех регионах присутствия.
- Безопасность. Обеспечение безопасности на каждом этапе работы — наш приоритет. Мы знаем, что мелочей не бывает, и не допускаем случайностей. ЦЕМЕНТУМ заботится о здоровье и эмоциональном состоянии своих сотрудников.
- Новаторство. Мы самостоятельно разрабатываем и успешно внедряем инновационные материалы и передовые технологии, в полной мере отвечающие вызовам времени.
- Партнерство, определяющее суть и смысл наших отношений с клиентами. В основе партнерства — честный открытый диалог, прозрачность и взаимное уважение. Мы делаем все, чтобы внести свой вклад в успех наших партнеров.
- Быть частью нашей команды — значит работать среди целеустремленных и увлеченных людей, которые решают амбициозные задачи и открыты новому. Присоединяйтесь!
Мы приглашаем в свою команду:
Насыпщика цемента
З/п от 73 000 до 84 600 до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Сменный график работы, дневные и ночные смены
Машиниста экскаватора
З/п от 97 000 до 113 000 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Сменный график работы, дневные и ночные смены
Машиниста крана
З/п от 80 000 до 91 600 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график
Инженера по ремонту гидравлического оборудования
З/п по результатам собеседования
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Специалиста по подбору персонала
З/п по результатам собеседования
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день, удаленная работа
Токаря
З/п от 84 700 до 95 000 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
З/п по результатам собеседования
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Координатора проекта
З/п по результатам собеседования
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день, удаленная работа
Инспектора службы пожарной безопасности
З/п по результатам собеседования
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
За более подробной информацией обращаться по телефону: +7 (967) 187–54–50.
Специалист по подбору персонала Анастасия Шулекина
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