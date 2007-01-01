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Цементум приглашает в свою команду

ЦЕМЕНТУМ — ​один из лидеров отрасли производства строительных материалов в России.
11:39 сегодня
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Мы не только поставляем материалы, но и разрабатываем комплексные технологические решения для гражданского, индустриального и дорожного строительства. Мы также активно развиваем «зеленые» технологии и серьезно относимся к вопросам экологии.

Наша производственная база включает в себя четыре цементных завода, три карьера по добыче нерудных материалов, завод по производству сухих строительных смесей и завод по производству ЖБИ. Мы непрерывно совершенствуем наши технологии в собственном Центре научных разработок. В штате компании — более 2200 человек.

Мы предлагаем:

  • Одни из лучших мировых практик и инновационных технологий производства
  • Гибкий социальный пакет (ДМС, фитнес, образование, путешествия)
  • Конкурентная оплата труда
  • Релокационный пакет для ряда вакансий (компенсация аренды и ипотеки жилья, поддержка при переезде)
  • Разнообразные программы обучения и возможности профессионального роста

Наши ценности:

  • Ответственность. Мы участвуем в реализации ряда национальных проектов в сфере гражданского и инфраструктурного строительства, поддерживаем и запускаем социально значимые проекты во всех регионах присутствия.
  • Безопасность. Обеспечение безопасности на каждом этапе работы — наш приоритет. Мы знаем, что мелочей не бывает, и не допускаем случайностей. ЦЕМЕНТУМ заботится о здоровье и эмоциональном состоянии своих сотрудников.
  • Новаторство. Мы самостоятельно разрабатываем и успешно внедряем инновационные материалы и передовые технологии, в полной мере отвечающие вызовам времени.
  • Партнерство, определяющее суть и смысл наших отношений с клиентами. В основе партнерства — честный открытый диалог, прозрачность и взаимное уважение. Мы делаем все, чтобы внести свой вклад в успех наших партнеров.
  • Быть частью нашей команды — значит работать среди целеустремленных и увлеченных людей, которые решают амбициозные задачи и открыты новому. Присоединяйтесь!

Мы приглашаем в свою команду:

Насыпщика цемента

З/п от 73 000 до 84 600 до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Сменный график работы, дневные и ночные смены

Машиниста экскаватора

З/п от 97 000 до 113 000 ₽ до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Сменный график работы, дневные и ночные смены

Машиниста крана

З/п от 80 000 до 91 600 ₽ до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, сменный график

Инженера по ремонту гидравлического оборудования

З/п по результатам собеседования

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Специалиста по подбору персонала

З/п по результатам собеседования

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день, удаленная работа

Токаря

З/п от 84 700 до 95 000 ₽ до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования

З/п по результатам собеседования

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Координатора проекта

З/п по результатам собеседования

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день, удаленная работа

Инспектора службы пожарной безопасности

З/п по результатам собеседования

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

За более подробной информацией обращаться по телефону: +7 (967) 187–54–50.

Специалист по подбору персонала Анастасия Шулекина

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ВНИМАНИЕ!

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