Енотовидные собаки попали на видео в калужском лесу

Поголовье этих животных в нашем регионе растет.

Видео с фотоловушки 29 августа опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Исходный ареал – Приморье и Приамурье, Восточный Китай и Япония, - прокомментировали в заповеднике. - На Восточно-Европейской равнине енотовидную собаку выпускали в различные районы: от западных границ страны до Урала включительно, а в широтном направлении – от северо-таежных областей Европейского Севера до Молдавии, южных районов Украины и России, включая Нижнее Поволжье и Северный Кавказ.

Там пояснили, что енотовидная собака практически всюду прижилась и, несмотря на периодические снижения численности, поголовье ее постепенно растет.