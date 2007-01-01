Енотовидные собаки попали на видео в калужском лесу
Видео с фотоловушки 29 августа опубликовал заповедник «Калужские засеки».
- Исходный ареал – Приморье и Приамурье, Восточный Китай и Япония, - прокомментировали в заповеднике. - На Восточно-Европейской равнине енотовидную собаку выпускали в различные районы: от западных границ страны до Урала включительно, а в широтном направлении – от северо-таежных областей Европейского Севера до Молдавии, южных районов Украины и России, включая Нижнее Поволжье и Северный Кавказ.
Там пояснили, что енотовидная собака практически всюду прижилась и, несмотря на периодические снижения численности, поголовье ее постепенно растет.
Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор....