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Общество

Калужские полицейские помогли женщине с инсультом

Сотрудники ГИБДД Михаил Храпонов, Виктор Желтухин, Евгений Солдатов и Николай Гусаров сопроводили машину с пациенткой до больницы и заранее связались с врачами.
Дмитрий Ивьев
10:03 сегодня
0 423
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К полицейским обратился мужчина, который ехал с мамой из Москвы в Калугу.

По дороге женщине стало плохо, рассказали 29 августа в УМВД.

Благодаря быстро оказанной помощи состояние пациентки удалось стабилизировать.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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