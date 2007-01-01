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Калужские полицейские помогли женщине с инсультом

Дмитрий Ивьев

Сотрудники ГИБДД Михаил Храпонов, Виктор Желтухин, Евгений Солдатов и Николай Гусаров сопроводили машину с пациенткой до больницы и заранее связались с врачами.

Дмитрий Ивьев 423 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники