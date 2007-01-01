Калужские полицейские помогли женщине с инсультом
Сотрудники ГИБДД Михаил Храпонов, Виктор Желтухин, Евгений Солдатов и Николай Гусаров сопроводили машину с пациенткой до больницы и заранее связались с врачами.
К полицейским обратился мужчина, который ехал с мамой из Москвы в Калугу.
По дороге женщине стало плохо, рассказали 29 августа в УМВД.
Благодаря быстро оказанной помощи состояние пациентки удалось стабилизировать.
Лента комментариев
colorkaluga
Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор....
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