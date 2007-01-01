«ФУЯО Стекло Рус»: крепкие стёкла по инновационным технологиям для ваших автомобилей

Предприятие уже 10 лет работает в Калуге.

Корпорация «ФУЯО Стекло Рус» — ​пример успешного сотрудничества с китайским бизнесом, один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Предприятие масштабное, находится в индустриальном парке «Грабцево» и выпускает широкую линейку стёкол для легковых и грузовых автомобилей. Корпорация ориентирована на внутренний рынок, и у калужан — преимущество: есть возможность более выгодно приобретать автомобильное стекло признанного мирового поставщика.

Известно во всем мире

Сегодня «ФУЯО» — ​один из лидеров по производству автомобильных стекол. Автостёкла, которые выпускает компания, ценятся во всем мире, а их высокие эксплуатационные характеристики не вызывают сомнений. Многолетний опыт работы, умноженный на внедрение новых технологий и профессионализм, обеспечивает доверие ведущих автоконцернов и автомобилистов. Это подтверждает и тот факт, что промышленная группа «ФУЯО Стекло» была удостоена золотой награды от автомобильной корпорации «Форд» и названа лучшим в мире поставщиком автостёкол 2000 года.

Калужское предприятие поставляет продукцию на автомобильные заводы и в дилерские центры, сотрудничает с такими известными производителями, как Chery, GAZ, Hyundai, Haval, а также другими ведущими автоконцернами.

Автостёкла «ФУЯО» востребованы и российскими автомобилистами благодаря высоким техническим и эксплуатационным характеристикам.

Стандарты качества на калужском заводе высокие. На каждом этапе производственного цикла работает система качества трех «не»: не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт. Эти принципы касаются в том числе и планирования, производства, упаковки и транспортировки.

Надёжность и безопасность

Конкуренция на мировом рынке серьёзная, поэтому «ФУЯО» постоянно в курсе всех инноваций, быстро реагирует на современные запросы автопрома и предлагает потребителю только актуальные модели. Водитель отечественной, азиатской и европейской машины легко найдет подходящее ему стекло от престижного китайского бренда. Причем соотношение цены и качества будет оптимальным. У компании в приоритете доступная ценовая политика. Всего же на предприятии выпускается более 6000 видов изделий. Помимо ветровых и задних стёкол с надёжной системой обогрева «ФУЯО Стекло Русс» производит автостёкла с молдингом, водоотталкивающие и теплопоглощающие автостёкла, систему проецирования приборной панели на лобовое стекло, гнутые сферические стёкла. Создает ламинированное, закалённое и инкапсулированное стекло.

Особое внимание уделяется безопасности. Автостёкла проходят тестирование на сопротивление давлению, ударную прочность, образование осколков, амортизацию и т. д.

Кроме того, компания поддерживает и строго придерживается стратегии бережливого производства, что выводит работу предприятия на современный уровень.

Стабильная работа

На калужском заводе «ФУЯО Стекло» сегодня работает более 600 человек. Средний возраст сотрудников — 35-40 лет. И это настоящие профессионалы. Руководство «ФУЯО» нацелено на развитие, поэтому здесь всегда рады квалифицированным кадрам. Работать в международной компании престижно и интересно. А условия очень привлекательные. Не случайно в прошлом году компания «ФУЯО Стекло» в нашем регионе была отмечена наградой «Работодатель года». Сотрудникам предлагают официальное оформление, достойную белую зарплату, доставку корпоративным транспортом, компенсацию питания, обеспечивают спецодеждой, предоставляют благоустроенное общежитие. На некоторых участках есть надбавка за летнее время, дополнительный отпуск. И, конечно, здесь поздравляют с праздниками, награждают лучших работников по итогам года. Проводят на «ФУЯО Стекло Рус» и семейные мероприятия, для детей устраивают экскурсии на завод, чтобы они увидели, где работают их родители.

Организация приглашает специалистов (с опытом и без) для работы в офисе и на производстве. Это отличная возможность сделать карьеру в международной компании!