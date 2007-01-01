Стать специалистом? Это быстро!

Калужский филиал Компьютерной Академии «ТОР» использует весь спектр инновационных и нестандартных методов, чтобы обучение востребованной и прибыльной специальности было не только эффективным, но и интересным.

Специалисты под ключ

Последние десятилетия показывают взрывной рост востребованности специалистов IT-индустрии и интереса к ним. Цифровизация экономики и социальной сферы, стремительное развитие новых услуг и высокотехнологичных производств — это требует всё больше умелых рук, и главное — ​светлых умов. И немудрено, что под эти потребности перестраивается вся система образования.

Компьютерная Академия «ТОР» имеет около двухсот филиалов в 10 странах, один из которых работает в Калуге. Его двери открыты и для взрослых, и для детей. Что же выделяет его среди всего многообразия учебных заведений?

Вот лишь несколько принципов и методов, которые реализует в своих стенах академия.

Больше дела, меньше слов. 80 процентов учебного времени приходится на практику и лишь 20 — ​на теорию.

Выбор удобного режима обучения: очный, дистанционный или частично очный — ​по вечерам и выходным. Работающие студенты оценят возможность учиться без ущерба для заработка.

Максимум знаний за минимум времени. Учебный процесс, сосредоточенный на узкой специализации, позволяет сформировать специалиста не за годы, а за месяцы. В результате более 80 процентов студентов находят работу ещё до окончания обучения.

В нужное место — с нужными знаниями. Программы обучения согласовываются с компаниями­­-партнёрами, будущими работодателями. Это позволяет сосредоточиться на наиболее актуальных направлениях и подготовить специалиста, максимально соответствующего будущим рабочим задачам.

Все работы хороши, выбирай на вкус! Академия готовит многообразие профессионалов как для IT-индустрии, так и для смежных. Это и программирование, и web-разработка, и дизайн, и финансы, и многие другие. Если же ­­­кто-то растеряется перед таким богатством выбора, академия заранее поможет выбрать оптимальный путь.

Важно отметить, что выпускники получают не только международный диплом академии, но и выходят из неё с комплектом проектов, который, по сути, является готовым портфолио.

Учение или приключение?

Часто старшее поколение сетует, что современные дети проводят время не за книгами и футболом, а сидят в гаджетах, бездумно прожигая время.

Но Академия «ТОР» считает, что есть другой путь — ​сделать гаджет не помехой, а помощником и эффективным инструментом как в познании мира, так и в становлении личности ребёнка.

Для детей разных возрастов, как и для взрослых, приготовлен большой набор обучающих и воспитательных программ. Для всех желающих найдётся дело по вкусу: ​создание сайтов и игр, робототехника, фото- и видеоискусство, работа с искусственным интеллектом и многое другое.

В распоряжении юных студентов — современная компьютерная техника и программные комплексы, кибер-­­конструкторы, виртуальные очки, 3D-принтеры.

Всё как у взрослых, но более захватывающе. Не бойтесь скучных лекций и трудных заданий. Обучение и воспитание проходит в игровой форме — ​в виде мастер­­классов, квестов.

Однако дети учатся не только создавать персонажей, моделировать миры, снимать мультфильмы и виртуозно обращаться с цифровой техникой.

Ключевая задача — ​дать навыки успеха. А это умение работать в команде, правильно ставить перед собой цели и достигать их, не отступать перед трудностями, не сомневаться в себе.

Всё это создаст надёжный задел и базис для уверенного вступления во взрослую жизнь. Очень важно выбрать правильный путь — ​осознанно, не наугад. Ведь, как сказал Конфуций, найди себе дело по душе — ​и ты не будешь работать ни одного дня.

г. Калуга, ул. Циолковского, 8, 3-й эт.; +7 (4842) 21-80-08

WhatsApp: +7 (965) 705-45-05.

https://kaluga.top-academy.ru