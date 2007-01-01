Награждены победители конкурса «Калуга урожайная»

117 конкурсантов боролись за победу в четырех номинациях: «Лучший садовый, огородный участок», «Лучший приусадебный участок», «Образцовый противопожарный садовый дом и участок» и «Лучшая благоустроенная территория садового товарищества».

Участники конкурса представили плоды своих трудов: фрукты, ягоды и овощи разных сортов, молочную и мясную продукцию. Гостей угощали пирогами, медом, вареньем, печеными яблоками. Гостей праздника ждали выступления творческих коллективов, мастер-классы и развлекательная программа.

- Уже в 29-й раз участники конкурса радуют и удивляют нас своими достижениями. Замечательно, что среди них всё больше представителей молодого поколения, это говорит о том, что наши садоводы передают свои навыки и замечательные традиции молодёжи. Благодарю вас за плодотворный труд, вы делаете очень важное дело – наша страна всегда должна иметь возможность сама прокормить себя. Уверен, что на юбилейном, тридцатом конкурсе «Калуга урожайная» вы вновь сможете удивить нас, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, вручив дипломы и подарки победителям конкурса.