В школе № 6 открыт кванториум

28 августа в Калуге прошла ежегодная городская педагогическая конференция. Обсуждались новые аспекты реализации программы воспитания в Год семьи, на десяти педагогических площадках был представлен опыт взаимодействия образовательных учреждений с семьями воспитанников и учащихся. В этот день в школе № 6 состоялось открытие кванториума. Школьный кванториум создан на базе кабинетов физики, химии, биологии, информатики и технологии.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил педагогов с началом нового учебного года, поблагодарил за плодотворный труд и пожелал новых успехов.

- В год семьи ключевая роль принадлежит дошкольным и образовательным учреждениям. Вы не только даёте нашим детям необходимые знания, но и прилагаете много усилий для их воспитания, стремитесь вырастить достойных граждан нашей страны, настоящих патриотов. Система образования в нашем городе идёт в ногу со временем, внедряются современные технологии, строятся просторные и комфортные школы и детские сады, открывается всё больше школьных кванториумов, – отметил Юрий Моисеев.

Педагогов наградили почётными грамотами, также их ждал праздничный концерт.