Почти половина калужан против зарплаты в конверте

Готовы получать «серую» заработную плату около трети жителей Калуги.

Сервис SuperJob в августе 2024 года провел опрос среди работоспособного населения областного центра.

Данные опубликованы в четверг, 29 августа. Выяснилось, что мужчины чаще чем женщины соглашаются получать неофициальную зарплату.

Всего же 45% опрошенных калужан не готовы работать с «серой» заработной платой, а 33% - не против такого вида получения заработка.

Логично, что противников оплаты труда в конверте среди людей пожилого возраста гораздо больше, нежели среди молодежи. После 45 лет люди уже задумываются о будущей пенсии.