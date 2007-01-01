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Новость дня Общество

Почти половина калужан против зарплаты в конверте

Готовы получать «серую» заработную плату около трети жителей Калуги.
Владимир Андреев
08:53 сегодня
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Сервис SuperJob в августе 2024 года провел опрос среди работоспособного населения областного центра.

Данные опубликованы в четверг, 29 августа. Выяснилось, что мужчины чаще чем женщины соглашаются получать неофициальную зарплату.

Всего же 45% опрошенных калужан не готовы работать с «серой» заработной платой, а 33% - не против такого вида получения заработка.

Логично, что противников оплаты труда в конверте среди людей пожилого возраста гораздо больше, нежели среди молодежи. После 45 лет люди уже задумываются о будущей пенсии.

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