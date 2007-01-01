+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге ищут доноров крови для 16-летней девушки
Общество

В Калуге ищут доноров крови для 16-летней девушки

Кровь 4+ группы нужна для Марии Алексеевны Минаковой.
Дмитрий Ивьев
14:26 сегодня
0 249
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

У девушки диагностирована Лимфома Ходжкина, сообщили 28 августа волонтеры.

Сдать кровь калужане могут на станции переливания по адресу: улица Горького, 71.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Секс по телефону:

...
Криминал
Житель Калуги не дозвонился до проститутки, но отдал 28 тысяч рублей
11:44 сегодня
1 558
mrTJohn

Наш паровоз вперёд летел.

...
Благоустройство
В Калуге обновили паровоз в сквере ВЛКСМ
11:11 сегодня
1 492
Bungee

В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей

...
Авто и транспорт
В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей
09:36 сегодня
1 1480
ajax

И тут Цкаева и Пахоменко отметили с положительной стороны..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Разбираемся в причине ротации кадров в высшем эшелоне калужской власти
09:32 сегодня
1 4767
ajax

Странно, но у г.Жиба одна причина на все случаи: "Жара!" Что - поменялось?

...
Криминал
В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы
09:28 сегодня
1 767
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо  калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г.  № 118. 

...
Общество
28 августа в Калуге открыли новый фонтан
09:03 сегодня
4 4647
amorph

если только она..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
16:46 27.08
12 6334
elisei

Внешне облик Калуги реально меняется к лучшему Да да сказочники,нечего толком не делают...Весь город в плачевном состояние,все что не берутся все провалено по сроком,и развалено,что ходить,что ездить опасно..

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
16:45 27.08
3 4245
elisei

22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома..

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:41 27.08
2 1032
Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 27.08
2 1032
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ilc5ZlFjazdaNlozUFcrNy9LT0VsV2c9PSIsInZhbHVlIjoiVUFvdDQxVVVYN09Wc0JhZTRZYkJiMHgybFpSb1BVRk1jZ0hSdnh6VVY3K05vZnBVV3RHK2dVY0E5WGdkdkFPa3B5ZXpTL0xKejJEdm1YSW9SaXZPdGkxUzVHdEN3bkJsUGVsYnVRcUNPcDkxOS9YWThVOG5IL2R3OEdtakVKRHlEbmU1RmpWL0ZhQ3IvMFBDalFObTZDbThVVXlqVDh2cVBIV1R4Q1hNUWUrcytSaTFMVk5BWmM5RC9QUWRXL3h4cmI1S2FqcGtoK0ZyWUc4YmQ0MGRVYzRweHBkTi82LzNkeitUMW0vdFAwcXA3cUx5aDMvcENpS2ZEdEpadzZvYmJ2cVQ1c2E4dHBEZnpBM3JSWS9EeTR2MUZ4QVVzQWpCNGhCQS9jK2dJQm9jZ3pQU25FTWpJcVFnZ01IR1FqbTVmeXZ4ZkFQdkRNc25GZU9LQWdURlV4REJ1T1c0WVh2eDZnU2tmM0pjYUovbVJuQkJGanJOVGNrU295aS9rR09NNXJtajN5YndlME1CNXpDM2YxZklCTDRwVld1VHVIVWJ3b1lmMERMbGd1YnE5YjJ3emNzZWptM1lRTHpZOUFmMXR4SXFTRzdadWYzQ2tQUlMxUEJUZ0d1Zk9HbjIvNDlzYXdLOHpWVVA5Q1JGZnFvRyt6YzF6cUpUK0ZqbnZmcW8ydC9LSGNURFlCRXV6QnRKY3QrZE0wVTRSalVaQW5NY3p3L0UrbnByeGd2VFYzZkhmQ2xSTUtnMzB3UHdBN3U5Y0pNTXZYbkpZV0Fqb21nOHljN1EwY05hZWkrK3N2andOdjNrdW1iSURpNUQyOFhqNkMvUTRXYWRESiszSVNtcSIsIm1hYyI6ImQ2ZWY2ODA4NGI1MTJlZDgyMmIxOGE0N2M2NGM1Yjg0NzFmNGVjZTM2OTE3YmQ3MDMwMWI5YzJiNDA4MzM0N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InArV1JPaEFpdWU1Nkh4Mkx3b05nQXc9PSIsInZhbHVlIjoiNDBUeGE1VSt3bnEwWm5NQjIwQXJvSlo0SmljUEVQNUVyY3pqdC9FZVpKaEluVmRTZ3EzVnppZXowNlBqWVQ3MFo2cU1vcURmd2JjOTE1VUpnMzl6R25vN1AxK1VGTmUyb1NTQWMydUxRRTd5L2Nld2FzeCtzY3ZySGJNZDJ4N1dGK1F1SWVRNzBZUzBlUFlLRTRzbjVsYTBUQVJ5THNiQzlSZGxmVFkxUTN5M3E5R290b2JrVGFPOEdIVHdiaXY2QmxCdVNIQjBDYzQvN2o5YUZ3UERXT0VMeHhQRVdjalFqeVZFWXhIeDUwQjE5aGRxZktRclZRN1RDTmYzdlMvUXlDSm00T3p3YnhZSHZPWnFkMFJSTThZemNkanNlYWVOL1ZCTzBQVnZ2TU5EMTRlRWlmMTVJa3ZQelQxWlBTcGNyUG5tTkJpTzZxb0cyY2tKRTdQK3dGbXBUM3pyVzJlR2RCTUtucTJzQ0Y1MEpRaDNueS82Y1pacUVWR0hGNDE2RjliQnhxZ0ViZ2ljYnlYVnZpQ3drbjZYN053b0NSQVdEdFVRZldZcnA3ajVWNGdFL2JubzZFZy85MXk4SEdKOCIsIm1hYyI6ImZjOGYwNWJiMTAzMWVmOWRjNmU4OTQ0YjRiODY4ZWQyZDIzY2IzY2QwOWI4OGJlMmQ4NDM4MGM2ZjhkM2MzNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+