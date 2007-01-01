Ценить вклад каждого
НПО «35-й Механический завод» — одно из предприятий, формирующих промышленную мощь Калужского региона. Его продукция — оборудование для нефтегазовой отрасли.
Здесь производятся воздухоочистительные системы, теплообменное и колонное оборудование, азотные и кислородные установки, сепараторы и многое другое, что находит применение на добывающих и перерабатывающих площадках России. Продукция сложная и в большей мере штучная, а используемые технологии и оборудование зачастую уникальны для нашего региона. О том, чем живут предприятие и его люди, какие строят планы и как поддерживают свои высокие технологические стандарты, наш разговор с его генеральным директором Андреем Катковым.
— Андрей Викторович, в этом году Калужский регион стал лидером по росту промышленного производства в ЦФО, обогнав даже Москву. Одно за другим предприятия объявляют о переходе на интенсивный рабочий режим и наборе новых специалистов. Ощущает ли на себе ваше предприятие этот экономический подъем и рост деловой активности?
— Несомненно, ощущает. На рынке оборудования для нефтегазодобывающей отрасли наблюдается высокий уровень активности. Увеличивается и конкуренция. Несомненно, архитектура рынка поменялась, но это, скорее, связано со сменой приоритетов по направлениям отрасли.
Появляются новые амбициозные проекты. Уже этой осенью планируем введение двухсменного режима работы.
— У каждого солидного производства есть свое лицо. Какие три главных качества 35-го Механического завода Вы могли бы назвать?
— У нас много преимуществ. Но я бы, пожалуй, выделил следующие.
Вопервых, значимость каждого проекта и технологическая гибкость производственных площадок. Во-вторых, высококвалифицированная команда, способная решать нестандартные задачи. И наконец, неограниченное желание непрерывно улучшать внутренние процессы.
— В прошлом году ваше предприятие, по данным опросов, вошло в топ лучших работодателей Калужской области. На что может рассчитывать молодой специалист, пришедший в вашу команду?
— Для профессионального роста любого специалиста у нас прекрасные возможности получить опыт разработки сложного оборудования по стандартам различных компаний добывающей отрасли. Для любых специализированных направлений организуется обучение, а это возможность получения дополнительных знаний и повышение квалификации.
Эти знания можно реализовать в развивающих проектах: начиная с разработки оснащения отдельных участков и заканчивая организацией непрерывного цикла производственных процессов. От внедрения управляющих ERP‑систем (программного комплекса для планирования ресурсов предприятия. — Прим. ред.) до планирования внедрения нового оборудования.
У представителей рабочих специальностей есть возможность получения основной профессии через систему наставничества, а также обучения смежным, наиболее востребованным специальностям.
Также для молодых сотрудников запущен проект по адаптации. Он направлен в первую очередь на скорейшее внедрение начинающего специалиста в новый коллектив.
Действует гибкая система мотивационных выплат, которая через оценку вклада каждого сотрудника позволяет по достоинству вознаградить его заслуги. Также практикуется дифференцированная система тарифов, которая позволяет менять в сторону увеличения базовый оклад сотрудника при выполнении определенных условий.
Мы предлагаем стабильность и официальный доход, а также индивидуальный подход к каждому работнику, к его заслугам и его потребностям.
— Насколько интенсивно обновляется парк технологического оборудования и какие новые возможности появились в связи с этим?
— В этом году стартовал внутренний аудит оборудования. Его цель — выявить неиспользуемое в производстве и неликвидное оборудование. Эта процедура необходима для высвобождения производственных площадок и организации дополнительных сварочных постов. Стратегическая цель — обеспечение непрерывности производственного процесса, ротация персонала.
Также согласованы инвестиции, связанные с внедрением оборудования лазерной резки и внедрением ERP‑системы для более гибкого управления производством.
Все эти шаги призваны увеличить эффективность процессов и темпов выпуска готовой продукции. Система локальных мероприятий, проведённых уже в первом полугодии 2024-го, позволила увеличить нашу производительность на 10–12%, мы готовимся перейти к следующему этапу.
— Что Вы хотели бы пожелать работникам НПП «35-й МЗ», да и всем остальным калужанам, накануне Дня города?
— Нашим заводчанам хочу пожелать энергии и активности. У нас нет не важных людей, поскольку ценен вклад каждого сотрудника. От ваших знаний, умений, инициатив и ответственности зависит благополучие предприятия. Мы сами строим свое будущее, и только от нас зависит, каким оно станет, каким будет наш завод, наша Калуга. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! Уверен, у нас с вами все получится.
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Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г. № 118....
22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома.....
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