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Ценить вклад каждого

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НПО «35-й Механический завод» — одно из предприятий, формирующих промышленную мощь Калужского региона. Его продукция — оборудование для нефтегазовой отрасли.

Здесь производятся воздухоочистительные системы, теплообменное и колонное оборудование, азотные и кислородные установки, сепараторы и многое другое, что находит применение на добывающих и перерабатывающих площадках России. Продукция сложная и в большей мере штучная, а используемые технологии и оборудование зачастую уникальны для нашего региона. О том, чем живут предприятие и его люди, какие строят планы и как поддерживают свои высокие технологические стандарты, наш разговор с его генеральным директором Андреем Катковым.

— Андрей Викторович, в этом году Калужский регион стал лидером по росту промышленного производства в ЦФО, обогнав даже Москву. Одно за другим предприятия объявляют о переходе на интенсивный рабочий режим и наборе новых специалистов. Ощущает ли на себе ваше предприятие этот экономический подъем и рост деловой активности?

— Несомненно, ощущает. На рынке оборудования для нефтегазодобывающей отрасли наблюдается высокий уровень активности. Увеличивается и конкуренция. Несомненно, архитектура рынка поменялась, но это, скорее, связано со сменой приоритетов по направлениям отрасли.

Появляются новые амбициозные проекты. Уже этой осенью планируем введение двухсменного режима работы.

— У каждого солидного производства есть свое лицо. Какие три главных качества 35-го Механического завода Вы могли бы назвать?

— У нас много преимуществ. Но я бы, пожалуй, выделил следующие.

Во­первых, значимость каждого проекта и технологическая гибкость производственных площадок. Во-­вторых, высококвалифицированная команда, способная решать нестандартные задачи. И наконец, неограниченное желание непрерывно улучшать внутренние процессы.

— В прошлом году ваше предприятие, по данным опросов, вошло в топ лучших работодателей Калужской области. На что может рассчитывать молодой специалист, пришедший в вашу команду?

— Для профессионального роста любого специалиста у нас прекрасные возможности получить опыт разработки сложного оборудования по стандартам различных компаний добывающей отрасли. Для любых специализированных направлений организуется обучение, а это возможность получения дополнительных знаний и повышение квалификации.

Эти знания можно реализовать в развивающих проектах: начиная с разработки оснащения отдельных участков и заканчивая организацией непрерывного цикла производственных процессов. От внедрения управляющих ERP‑систем (программного комплекса для планирования ресурсов предприятия. — Прим. ​ред.) до планирования внедрения нового оборудования.

У представителей рабочих специальностей есть возможность получения основной профессии через систему наставничества, а также обучения смежным, наиболее востребованным специальностям.

Также для молодых сотрудников запущен проект по адаптации. Он направлен в первую очередь на скорейшее внедрение начинающего специалиста в новый коллектив.

Действует гибкая система мотивационных выплат, которая через оценку вклада каждого сотрудника позволяет по достоинству вознаградить его заслуги. Также практикуется дифференцированная система тарифов, которая позволяет менять в сторону увеличения базовый оклад сотрудника при выполнении определенных условий.

Мы предлагаем стабильность и официальный доход, а также индивидуальный подход к каждому работнику, к его заслугам и его потребностям.

 

— Насколько интенсивно обновляется парк технологического оборудования и какие новые возможности появились в связи с этим?

— В этом году стартовал внутренний аудит оборудования. Его цель — ​выявить неиспользуемое в производстве и неликвидное оборудование. Эта процедура необходима для высвобождения производственных площадок и организации дополнительных сварочных постов. Стратегическая цель — ​обеспечение непрерывности производственного процесса, ротация персонала.

Также согласованы инвестиции, связанные с внедрением оборудования лазерной резки и внедрением ERP‑системы для более гибкого управления производством.

Все эти шаги призваны увеличить эффективность процессов и темпов выпуска готовой продукции. Система локальных мероприятий, проведённых уже в первом полугодии 2024-го, позволила увеличить нашу производительность на 10–12%, мы готовимся перейти к следующему этапу.

— Что Вы хотели бы пожелать работникам НПП «35-й МЗ», да и всем остальным калужанам, накануне Дня города?

— Нашим заводчанам хочу пожелать энергии и активности. У нас нет не важных людей, поскольку ценен вклад каждого сотрудника. От ваших знаний, умений, инициатив и ответственности зависит благополучие предприятия. Мы сами строим свое будущее, и только от нас зависит, каким оно станет, каким будет наш завод, наша Калуга. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! Уверен, у нас с вами все получится.

 

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

+7 (4842) 719-802

https://mz35.ru

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