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Работа в команде профессионалов

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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

  • Укладчик-упаковщик – 4/2 (2 дня: день – с 08:00 до 17:00; 2 дня: ночь – с 17:00 до 02:00), з/п окладно-сдельная – от 55 000 руб. до 65 000 руб.
  • Водитель погрузчика – 2/2 (с 04:00 до 16:00), з/п окладно-сдельная – от 60 000 руб. до 80 000 руб.
  • Водитель грузового автомобиля (КМД, Илосос) – 5/2; 2/2 (с 08:00 до 17:00; 08:00 до 20:00), з/п – от 45 000 руб.
  • Электромонтер – 2/2 (с 08:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00), з/п – от 75 000 руб. до 90 000 руб.
  • Тракторист-машинист – 2/2 (с 04:00 до 16:00), з/п окладно-сдельная – от 55 000 руб. до 70 000 руб.
  • Грузчик – (2/2, 4/2, 5/2), з/п — от 50 000 руб. до 65 000 руб.
  • Машинист моечных машин – 2/2 (с 20:00 до 08:00), з/п – от 60 000 руб.
  • Обработчик птицы — 2/2 (с 04:45 до 16:45), з/п окладно-сдельная – от 60 000 руб. до 75 000 руб.
  • Оператор птицефабрик и механизированных ферм – 5/2 (с 08:00 до 17:00, скользящие выходные), з/п окладно-сдельная – от 60 000 руб. до 85 000 руб.
  • Составитель поездов – 2/2 (с 08:00 до 20:00), з/п – от 44 000 руб.
  • Повар – 4/2 (2 дня: день – с 08:00 до 17:00; 2 дня: ночь – с 17:00 до 02:00), з/ п – 58 000 руб - 65 000 руб.
  • Мойщик посуды – 5/2 (с 08:00 до 17:00, скользящие выходные), з/п – от 47 000 руб.
  • Санитар ветеринарный – 5/2 (с 08:00 до 17:00, скользящие выходные), з/п – от 55 000 руб.
  • Обработчик технологических емкостей и тары – 2/2 (с 08:00 до 20:00/ с 20:00 до 08:00), з/п – от 50 000 руб.
  • Дезинфектор – 5/2 (с 08:00 до 17:00, скользящие выходные), з/п – от 50 000 руб.
  • Уборщик служебных и производственных помещений – 5/2 (с 08:00 до 17:00), з/п – от 45 000 руб.
  • Диспетчер – 2/2  (с 08:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00, 2 выходных), з/п – от 51 000 руб.
  • Юрист – 5/2 (с 08:00 до 17:00), з/п – от 57 000 руб.
  • Специалист по подбору персонала – 5/2 (с 08:00 до 17:00), з/п – 71 0000 руб.
  • Ведущий бухгалтер – 5/2 (с 08:00 до 17:00), з/п – от 69 000 руб. до 73 000 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Официальное трудоустройство с первого дня работы.
  • Своевременная выплата заработной платы дважды в месяц.
  • Полный соцпакет.
  • Доставка транспортом предприятия (Калуга и часть Калужской области).
  • Питание в столовой по доступным ценам.
  • Скидки на продукцию компании.
  • Возможность обучения, карьерного роста.
  • На некоторые вакансии распространяется бесплатный продуктовый набор!

с. Льва Толстого, Дзержинский р-н, Калужская обл.

Тел.: 8 (484) 221-03-22 (доб. 2471), 8-906-643-32-71.

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ВНИМАНИЕ!

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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