Агротуризм с «ЭкоНивой»: познавательный отдых для калужан и гостей региона

Куда поехать, чтобы превратить свой отдых в Калужской области в увлекательное путешествие? За новыми впечатлениями и знаниями о том, как и чем живет регион, предлагаем отправиться уже известными многим калужанам маршрутами — по объектам «ЭкоНивы».

В российской индустрии отдыха в последнее время набирает популярность агротуризм. Жители страны в поисках интересных локаций, новых впечатлений и открытий устремились на винодельни, сыроварни или фермы — ​в первом полугодии спрос на агротуризм вырос на 40%. Такую статистику приводит «Россельхозбанк» в сравнении с тем же периодом 2023 года.

Популярными агротуристическими локациями в Калужской области стали объекты компании «ЭкоНива» — ​одного из лидеров по производству молока в России и Европе*.

Придерживаясь принципа «от поля до прилавка», компания делится опытом ведения сельского хозяйства со всеми, кому интересна тема молочного производства. Экскурсионный проект «ЭкоНива» запустила в 2013 году. За 11 лет его посетило уже более 260 000 человек. Сегодня компания предлагает туристам семь экскурсионных локаций: пять ферм и два завода. Они расположены в четырех регионах России: Московской, Калужской, Воронежской и Новосибирской областях.

Молочная ферма «Уланово»

Знакомство с молочным производством региона стоит начать с визита на ферму. Доехать до нее можно из любой точки области, набрав в навигаторе: «Калужская область, Медынский район, деревня Уланово».

Принимать гостей на ферме начали с июля 2019 года. В 2023 году с проектом ознакомились более 20 тысяч человек, а за шесть месяцев текущего — ​более 11 тысяч. Это школьники, студенты, семьи с детьми, представители бизнес-индустрии, общественных организаций — ​здесь радушно встречают всех без исключения. Экскурсия длится около двух часов. За это время гостям покажут все этапы производства молока, где живут коровы и телята, как специалисты при помощи современных технологий ухаживают за животными и обеспечивают им все необходимые условия пребывания на ферме. Сколько корова дает молока, почему каждой буренке нужна подружка, включают ли животным музыку во время доения: ​экскурсоводы ответят на любые вопросы и раскроют секреты взаимоотношений животных друг с другом. Туристы узнают и о технологиях заготовки кормов, и о том, как специалисты следят за состоянием здоровья и рационом животных.

Гости увидят, как происходит процесс доения на установке под названием «Карусель», и узнают, какой путь проделывает молоко от фермы до завода для последующей переработки. В конце экскурсии любой желающий сможет посетить «Город профессий» и попробовать свои силы в роли зоотехника, агронома или специалиста лаборатории. А также побродить в соломенном лабиринте, покататься на мини-­тракторе, взбить молочный коктейль на велоблендере или сделать сувенир своими руками: расписать деревянную коровку. И это еще не все! После увлекательного путешествия по ферме можно полакомиться йогуртом или творожком, попробовать полутвердые и премиальные твердые сыры и получить вкусные подарки от «ЭкоНивы».

Молочный завод «МосМедыньагропром»

«Что происходит с молоком дальше?» Это самый популярный вопрос, который мы слышим от туристов после посещения фермы. Ответ на него можно найти на одной из производственных площадок «ЭкоНивы» — ​молочном заводе «МосМедыньагропром».

Экскурсии здесь начали проводить с 2022 года. Сегодня объект стал местом притяжения для тех, кто хочет узнать больше об изготовлении натуральной молочной продукции — ​от приемки молока до упаковки уже готовых продуктов. За последние полгода проект посетило более трех тысяч человек. И это не только жители области, но и туристы из соседних регионов. Кстати, ехать до молочного завода от фермы «Уланово» минут 5–7. Учитывая это, можно посетить сразу два объекта: съездить в гости к коровам и телятам, а уже оттуда — ​на молочный завод.

Предприятие «МосМедыньагропром» вошло в состав ГК «ЭкоНива» в 2017 году. Сегодня на нем производят топленое, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, йогурты, творожки, сметану, ряженку, кефир, сливочное масло и творог под брендом «ЭкоНива». В сутки завод перерабатывает порядка 350 тонн сырого молока.

Здесь туристов ознакомят с производственными процессами изготовления молочных продуктов: расскажут об особенностях лабораторного контроля молока, покажут работу фасовочных линий. С обзорной галереи посетители смогут посмотреть, как трудятся роботы-­манипуляторы: собирают упаковки с готовой молочной продукцией и отправляют ее на склад. Экскурсия построена так, что даже детям будет интересно узнать о сложных технологических процессах изготовления, например йогурта или творога — ​везде есть свои нюансы и тонкости, о которых увлекательно и просто расскажет экскурсовод. В завершении путешествия по заводу у каждого будет возможность создать свой питьевой йогурт и придумать дизайн этикетки к нему.

Екатерина Барцева, руководитель отдела развития экскурсионного проекта «ЭкоНивы»:

— Мы рады, что сегодня можем предложить туристам посетить наши экскурсионные локации в субъектах России, в том числе и в Калужской области. Теперь у жителей региона появилась возможность не просто путешествовать, а открывать страну со стороны ее производственного потенциала. Уверены, что такие экскурсии помогают формированию у людей осознанного подхода к выбору качественной молочной продукции. Приезжая к нам, гости видят, что современное сельское хозяйство — ​это высокотехнологичная отрасль, которую интересно и полезно изучать и, возможно, они захотят связать с ней свою будущую профессию.

Рассказывая о том, как устроены технологические процессы производства молочной продукции, в чем особенность и необходимость каждого из них, компания подчеркивает значимость выработанной ею концепции честности и открытости. Это проявляется во всех областях деятельности компании и является основополагающим в заботе о репутации бренда. Персональную ответственность за качество продукции несет президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Любой желающий может задать ему вопрос благодаря программе обратной связи «Hallo, Штефан Дюрр!». Номер телефона указан на каждой упаковке продукции «ЭкоНивы».

Записаться на экскурсию на молочную ферму «Уланово» и молочный завод «МосМедыньагропром» можно по телефону: 8 (800) 550–57–00, доб. 4.

* Рейтинг Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), Milknews и Streda Consulting «Топ‑30 крупнейших производителей молока России-2023».

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