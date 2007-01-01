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Общество

Житель Тарусы задолжал 500 тысяч по алиментам

Мужчина вернул долг только после того, как арестовали его внедорожник, сообщили 28 августа в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:54 сегодня
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Долгое время он не перечислял деньги на содержание своего 16-летнего сына.

По административной статье виновника приговаривали к 80 часам обязательных работ. Но помог лишь арест «Мицубиси Паджеро».

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