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Житель Тарусы задолжал 500 тысяч по алиментам

Дмитрий Ивьев

Мужчина вернул долг только после того, как арестовали его внедорожник, сообщили 28 августа в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 258 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники