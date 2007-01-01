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Скончался бывший калужский депутат Михаил Локтев

О его смерти 27 августа сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Дмитрий Ивьев
09:12 сегодня
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Локтеву было 72 года.

Он был депутатом регионального Заксобрания с 1996 по 2000 годы. В течение 10 лет он возглавлял Дзержинский район, затем руководил областным Пенсионным фондом.

- В сложные 90-е годы встречался с работниками многих предприятий, приходил в рабочие коллективы, помогал лично в решении проблем, - рассказал Вирков. - Пользовался уважением у жителей, имел огромный авторитет у руководителей предприятий района. Привлекал инвестиции в развитие района.

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