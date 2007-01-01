Скончался бывший калужский депутат Михаил Локтев

О его смерти 27 августа сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

Локтеву было 72 года.

Он был депутатом регионального Заксобрания с 1996 по 2000 годы. В течение 10 лет он возглавлял Дзержинский район, затем руководил областным Пенсионным фондом.

- В сложные 90-е годы встречался с работниками многих предприятий, приходил в рабочие коллективы, помогал лично в решении проблем, - рассказал Вирков. - Пользовался уважением у жителей, имел огромный авторитет у руководителей предприятий района. Привлекал инвестиции в развитие района.